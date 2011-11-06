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Politika

CHP en fazla basın toplantısı yapan parti TBMM (A.A)

06 Kasım 2011 13:35

-CHP en fazla basın toplantısı yapan parti TBMM (A.A) - 06.11.2011 - Milletvekilleri, yeni yasama yılıyla birlikte Meclis çalışmalarına da hızlı başladı. Milletvekilleri, 1 ayda 61 basın toplantısı düzenledi. CHP, en fazla basın toplantısı yapan parti oldu. Milletvekilleri arasında en çok basın toplantısını ise MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural düzenledi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in yenilenen basın toplantısını 3 Ekimde açmasıyla birlikte, milletvekilleri de salonu yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Salonun açılışının yanı sıra bir kez de burada basın toplantısı düzenleyen Çiçek, Uzlaşma Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Salonun açılışı olan 3 Ekimden-3 Kasıma kadar geçen 1 aylık sürede, en fazla basın toplantısı düzenleyen parti CHP oldu. CHP'li milletvekilleri, bu süre içinde 28 basın toplantısı yaptı. CHP'den sonra en fazla basın toplantısı düzenleyen parti ise MHP oldu. MHP'li milletvekilleri 21 kez basın toplantısı düzenledi. En fazla toplantıyı 6 basın toplantısı ile Grup Başkanvekili Oktay Vural yaptı.  BDP'liler ise bu süre içinde 10 toplantıyla basın karşısına çıktı.

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