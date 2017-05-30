CHP: Emre Taner, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ'un komisyon ifadelerine taslak raporda yer verilmedi

15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu Taslak Raporu’nun, 2016 Aralık ayında basına sızan ön taslak raporu’ndan 293 sayfa azaltılarak şekillendirildiği anlaşıldı. Ön taslak raporda, yer alan “FETÖ- PDY İrtibatlı Gerçekleştirilen ya da Manipüle Edilen Olaylar” başlığı altında yer verilen Poyrazköy, Muhsin Yazıcıoğlu, gazeteci Haydar Meriç’in öldürülmesi, Malatya Zirve Yayınevi, devletin gizli toplantılarının dinlenmesi ve ifşası ile Rus uçağının düşürülmesi konulu olaylar son açıklanan taslak raporda yer almadı.

Yine ön taslak raporda, "2000’li Yıllar (Ak Parti Dönemi: Paralel Devlet Oluşumu)" ile ifade edilen bölüm, ‘Ak parti dönemi’ ifadesi çıkarılarak taslak rapora girdi.

2016 Aralık ayında basına sızan ancak taslak rapora konulmayan, “FETÖ/PDY İle İltisaklı Veya İrtibatlı Olarak Gerçekleştirilen Veya Manipüle Edilen Olaylar” arasında şunlar yer alıyor:

Poyrazköy Davası, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Ölümü, Gazeteci Haydar Meriç’in Cinayeti, Malatya Zirve Yayınevi Olayı, Devletin Gizli Toplantılarının Dinlenmesi ve İfşası, Rus Uçağı’nın Düşürülmesi Kurumdan gelen resmi yazıda cevap verilmedi.

CHP: Başbuğ, Koşaner, Taner'in ifadeleri rapora konulmamış

Meclis Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyelerinden genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu ile Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre ve Aytun Çıray, parlamentoda düzenledikleri basın toplantısında, komisyona davet edilen ve darbe öncesi dönemle ilgili AKP ile cemaat ilişkileri konusunda önemli bilgiler veren İlker Başbuğ, Işık Koşaner ve Emre Taner gibi devletin en üst kademelerinde görev yapmış isimlerin verdiği önemli bilgilerin rapora girmediğini söyledi.

CHP'liler, bu raporla vefat eden ve kendisini savunma ihtimali olmayan Süleyman Demirel, Turgut Özal, Kasım Gülek, Vehbi Koç ve Bülent Ecevit gibi isimlerin hatırasının kirletilmeye çalışıldığı öne sürdü.