CHP emeklilikte yaşa takılanlar için çalıştay düzenleyecek

CHP, emeklilikte yaşa takılan (EYT) yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren sorunun çözümü için çalıştay düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı çalıştaya konu hakkında TBMM’de teklif veren İyi Parti, MHP ve HDP de davet edilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın EYT konusunda yaptığı açıklamaların doğru olmadığını belirterek, “Bu konuda yapıcı politikamızı sürdürüyoruz ve diğer partilere çağrı yapıyoruz. Gelin hep birlikte bu mağduriyeti giderelim” dedi.

CHP’nin yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte gündeme getirdiği EYT konusunda Erdoğan grup toplantısında kapıları kapayan bir konuşma yapmıştı. AKP’nin karşı çıktığı EYT düzenlemesinin dört partinin destek vermesi durumunda yasalaşma ihtimali bulunuyor. CHP bu kapsamda konunun bütün sosyal taraflar tarafından tartışılması ve sağlıklı bir çözüme kavuşturulması amacıyla 22 Ekim’de bu konuyla ilgili bir çalıştay düzenleyecek.

CHP Emek Büroları tarafından düzenlenecek çalıştayda açılış konuşmalarını CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ağbaba yapacak. Çalıştay kapsamında sendika temsilcileri ve sosyal güvenlik uzmanları emeklilikte yaş , prim konularında emeklilikte yaşa takılanlar üzerinden değerlendirmelerde bulunacak. Çalıştayın sonunda hazırlanacak bir sonuç bildirgesinde EYT konusunda çözüm önerileri sunulacak. Çalıştayı organize eden Ağbaba, CHP’nin emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm bulmak için yoğun bir çaba gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini söyledi. EYT mağduriyetinin toplumun kanayan bir yarası olduğunu kaydeden Ağbaba, “Türkiye’nin ekonomik gerçeklerini biliyoruz. Bu işe popülist olarak değil, çözüm odaklı yaklaşıyoruz” dedi. Türkiye’de EYT konusunu en iyi bilen ve çözüm sunabilecek kişinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğuna işaret eden Ağbaba, “Eğer iktidar, genel başkanımızın önerisini dinlerse, devlete çok yük getirmeyecek bir çözüm önerimiz olacaktır” dedi.

‘Partilere çağrı yaptık’

Ağbaba, çalıştaya bu konuda yasa teklifi veren MHP, İYİ Parti ve HDP’yi de davet ettiklerini kaydetti. EYT sorununun siyaset üstü olduğunu belirten Ağbaba, “AKP dışındaki partilerin Meclis’te sayısal çoğunluğu var, eğer istenirse bu mağduriyet kısa sürede çözülebilir. Bu konuda yapıcı politikamızı sürdürüyoruz ve diğer partilere çağrı yapıyoruz. Gelin hep birlikte bu mağduriyeti giderelim” dedi.