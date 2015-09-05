CHP, emeklilere bayramda 1650 lira ikramiye ödenmesi için kanun teklifi verdi

CHP, emeklilere Kurban Bayramı’nda yaklaşık 1650 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. ANKA'da yer alan habere göre, teklifin gerekçesinde, emeklilere 2015 yılındaki Kurban Bayramında 1650 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Gerekçede, emekli milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanları hariç olmak üzere bütün emeklilere 2015 yılında bir defalığına önümüzdeki Kurban Bayramı’nda yaklaşık 1650 TL tutarında bayram ikramiye ödenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Emeklilerin düşük maaşlar sebebiyle yaşamlarını sıkıntı içinde geçirdiğine dikkat çekilen gerekçede, “Özellikle bayramlarda çocuklarına, torunlarına harçlık dahi veremeyen emeklilerimiz her bayramı buruk geçirmektedir” denildi.

Teklife göre emekli aylıklarını ilgili kanunlar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olan emeklilere ve bunların hak sahiplerine hak sahiplikleri oranında, bir defaya mahsus olmak üzere en geç 18 Eylül 2015 tarihine kadar Kurban Bayramı İkramiyesi ödenecek.

Vekiller, bakanlar ve cumhurbaşkanları yararlanamayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna göre alanlara ikramiye ödenmeyecek.

Ödenecek Kurban Bayramı İkramiyesi damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmayacak.