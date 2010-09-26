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Politika

CHP, ELAZIĞ VE TUNCELİ'YE GİDECEK  ANKARA (A.A)

26 Eylül 2010 16:48

-CHP, ELAZIĞ VE TUNCELİ'YE GİDECEK  ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - CHP'nin kurduğu doğu ve güneydoğu komisyonu üyeleri, Elazığ ve Tunceli'ye gidecek.  CHP Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Genel Başkan yardımcıları Haluk Koç ve Umut Oran, Genel Sekreter Yardımcısı Tekin Bingöl, MYK üyesi Mahmut Duyan, PM Üyesi Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, PM Üyesi Mehmet Faraç ve Bingöl İl Başkanı Sema Kaygalak'tan oluşan heyetin, 28 Eylül Salı Günü Elazığ'da, 29 Eylül Çarşamba günü ise Tunceli'de temaslarda bulunacağı belirtildi.  Heyet, daha önce de Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Kars, Ardahan ve Iğdır'a gitmişti. 

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