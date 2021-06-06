CHP Ekonomi ve Esnaf Masası, doğu illerini ziyaret edecek

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası üyeleri 8-12 Haziran tarihleri arasında doğu illerine çıkarma yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası yurt gezilerine devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır illerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirip, partinin ekonomi ve esnaflarla ilgili görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaşacaklar.

5 ilde ziyaret gerçekleştirilecek

Heyette CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Veli Ağbaba’nın yanı sıra milletvekilleri Çetin Osman Budak, Tahsin Tarhan, Ayhan Barut, Bekir Başevirgen,Polat Şaroğlu, Yüksel Mansur Kılıç, Abdurrahman Tutdere, Tekin Bingöl, Mürsel Alban, Özgür Karabat, Cengiz Gökçel, Sevda Erdan Kılıç, Bedri Serter, Gökhan Zeybek ile Parti Meclisi üyeleri Nevaf Bilek ve Hakan Uyanık yer alıyor.

CHP Ekonomi Masası üyeleri, 1 haftalık programlarında Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Meslek örgütleri, muhtar dernekleri, sendikalar, kanaat önderleri ile görüş alışverişinde bulunacak, fabrika ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sorunları dinleyip CHP’nin çözüm önerilerini aktaracaklar.