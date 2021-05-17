CHP Edirne İl Başkanlığı, 'Hakkımızı helal etmiyoruz!' pankartı astı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü parti teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı bayramlaşmada, “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” sözlerine tepkiler sürüyor. CHP Edirne İl Başkanlığı il başkanlığı binasına, “Hakkımızı Helal Etmiyoruz” yazılı pankart astı.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, daha önceleri de “128 milyar dolar nerede?” ve “128” yazılı pankartlar astıklarını bunların birinin savcılık kararı ile diğerinin ise Valilik genelgesi ile söküldüğünü ve Kabahatler Kanunu gereği işlem gördüklerini belirterek “Bundan dolayı da işlem yaparlarsa şaşırmam!” dedi.

Dünya genelinde yaşanan pandemi ile ilgili elbette mağduriyetler yaşanmasının mümkün olacağını ancak bunun en az etki ile atlatılmasının uygun olacağını dile getiren Pekcanlı, şunları söyledi:

“AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında helallik istedi. Esnaf kan ağlıyor, vatandaş perişan. Bu işin siyaseti yok ancak yaşattığı mağduriyet çok. Belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Dünya pandemi ile mücadelede belli bir yere geldi. Bizden daha büyük sorunlar yaşayan komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan bile neredeyse bu işi yendi ve esnafını, vatandaşını mağdur etmeden normalleşemeye başladı. Esnafa bir destek yok! Vatandaşa ise ‘eve tıkılın kalın’ deniyor. Ama kongreler lebalep. Biz Edirne olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Bu yüzden tepkimizi dile getiren pankartımızı partimizin dış cephesine astık.19 senedir yapılanlar ortada. Ülkenin nereden nereye geldiğine bir bakın. Kutuplaşma aldı başını gidiyor. Değerlerimizden koparılıyoruz. Neyin helalliğinden bahsediyoruz. Benim bir evladım var ve geleceğinden endişe eder haldeyim. Herkes aklını başına koymalı. Ülkenin adeta ayarlarıyla oynandı. Yeter artık yeter.”