T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP Düzce İl Başkanı'na saldıranlara tahliye

Saldırı videosunu paylaşan İsa Üçüncüoğlu'nun tutukluluğu ise devam ediyor

29 Mart 2016 22:30

Düzce'de, geçen cumartesi günü CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan'ı sokak ortasında saldırılmasının ardından tutuklanarak cezaevine konulan Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın, avukatlarının Sulh Ceza Hakimliği'ne "basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığının doktor raporu ile sabit olduğu gerekçesiyle" başvurusu üzerine tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan'ı, ilçe merkezinde sokak ortasında, 'Sen vatan hainisin' diyerek saldırmıştı. Cengiz ve Arslanaydın, dayak anına ilişkin çekilen videoyu, 'Düzce'de hain, ajan, vatana ihanet eden CHP İl Başkanını istemiyoruz' notuyla Facebook'ta paylaşan Dernek Başkanı İsa Üçüncüoğlu ile birlikte tutuklanmıştı.
 

“Basit tıbbi müdahale iyileştirebilir”
 

'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın'ın avukatları, Zekeriya Tozan'ın, basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığının doktor raporu ile sabit olduğu gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, başvuruyu yerinde bularak Cengiz ve Arslanaydın'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi.

'Kasten yaralama' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından cezaevine konulan İsa Üçüncüoğlu'nun tutukluluğu ise devam ediyor.

ETİKETLER

düzce osmanlı torunları chp il başkan saldırı tahliye

İlgili Haberler

CHP Düzce İl Başkanı'na saldıran 3 kişi tutuklandı

CHP İl Başkanı Tozan, “Bana yapılan saldırı siyasidir” demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24