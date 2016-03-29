CHP Düzce İl Başkanı'na saldıranlara tahliye

Düzce'de, geçen cumartesi günü CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan'ı sokak ortasında saldırılmasının ardından tutuklanarak cezaevine konulan Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın, avukatlarının Sulh Ceza Hakimliği'ne "basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığının doktor raporu ile sabit olduğu gerekçesiyle" başvurusu üzerine tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan'ı, ilçe merkezinde sokak ortasında, 'Sen vatan hainisin' diyerek saldırmıştı. Cengiz ve Arslanaydın, dayak anına ilişkin çekilen videoyu, 'Düzce'de hain, ajan, vatana ihanet eden CHP İl Başkanını istemiyoruz' notuyla Facebook'ta paylaşan Dernek Başkanı İsa Üçüncüoğlu ile birlikte tutuklanmıştı.



“Basit tıbbi müdahale iyileştirebilir”



'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın'ın avukatları, Zekeriya Tozan'ın, basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığının doktor raporu ile sabit olduğu gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, başvuruyu yerinde bularak Cengiz ve Arslanaydın'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi.

'Kasten yaralama' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından cezaevine konulan İsa Üçüncüoğlu'nun tutukluluğu ise devam ediyor.