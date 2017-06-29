CHP Düzce İl Başkanı: Gübre olayı ile bana yapılan saldırı arasında benzerlik var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da Ankara’da başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün Düzce ayağında konaklama alanına dökülen bir kamyon hayvan gübresinin yankıları sürüyor. Geceye ilişkin T24’e değerlendirmelerde bulunan CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, “Anladığım kadarıyla Düzce, CHP’ye karşı başlatılan olaylarda pilot il seçildi sanırım. Bütün problemler, bütün uç şeyler Düzce’de başlıyor" dedi.

2016 yılı Mart ayında uğradığı saldırının, gübre dökülmesi olayı arasında benzerlik taşıdığına dikkati çeken Tozan, "Bu organize bir olaydır, bana yapılan saldırı olayıyla çok benzer. Orada da iki kişi bana saldırırken biri videoya çekip sosyal medyada paylaşmışlardı, burada gübre dökülürken diğeri videoya çekip sosyal medyaya vermiş" diye konuştu.

"AKP İl başkanını aradım"

CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan’ın değerlendirmeleri şöyle:

"Olay gecesi AKP Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin’i aradım ve bu yanlışlığı düzeltmelerini istedim. Gübreyi sadece kaldırmanız yetmez araçlarınızla da yıkar mısınız dedim. 'Elimizden geleni yaparız’ dediler. Oranın kaldırılması ve yıkanması için araç göndereceğini söylemişti ve göndermiş. Bizden telefon açıp özür dileyen sadece Ankara Düzceliler Derneği Başkanı oldu, üzüntüsünü belirtti. Herhangi bir AKP yöneticisinden ya da AKP’li vekillerden bir telefon gelmedi.

"Mart ayında bana yapılan saldırıya çok benziyor"

Bu benim geçtiğimiz mart yaşadığım saldırı olayına çok benziyor. Bu organize bir olaydır, bana yapılan saldırı olayıyla çok benzer. Orada da iki kişi bana saldırırken biri videoya çekip sosyal medyada paylaşmışlardı, burada da aynısı oldu. Bu kurgu aynı kurgu. Bizim zamanımız olmadı ama arkasında ne var bunu da araştıracağız.

"Düzce CHP’ye karşı başlatılan olaylarda sanki pilot il seçilmiş

"Son derece çirkin bir olaydır bu. Anladığım kadarıyla Düzce, CHP’ye karşı başlatılan olaylarda sanki pilot il seçildi sanırım. Bütün problemler, bütün uç şeyler Düzce’de başlıyor. Sanki burası bir pilot yer gibi anladığım kadarıyla, acaba tepki nasıl olacak diye mi yapıyorlar? Aslında adalet bir sınav verecek. Bunu bir basit provokatif bir eylem olarak mı görecek yoksa, tasarlanmış, hesaplanmış arkasında başka bir araç planlı o organize bir iş mi diye araştıracak? Ben kendi olayımda soruşturmanın genişletilmesiyle ilgili talebimi kabul ettirmiş değilim. Ortada ciddi bir adalet probleme yaşıyoruz.

"Adaleti yollarda arıyoruz"

"Tüm bu anlamda bizim yaptığımız adalet yürüyüşü cuk diye oturuyor. Herkes için adaleti bu nedenle istiyoruz. Mermi olayını da düşünürsek, demek ki bunlarla ilgili bir organize bir grup var ve eylemlerini devam ettiriyor. Hükümete düşen görev bu tür suç örgütlerini bulup çıkarıp adalete teslim etmektir. Ama sıkıntı şu, işte adaleti yollarda arıyoruz. "