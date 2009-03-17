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Politika

CHP: Durak mağduru oynuyor

CHP Adana adayı Özgümüş, MHP'li Durak'ın üçüncü duruma düştüğünü ileri sürdü ve "Bu nedenle mağduru oynuyor" dedi.

17 Mart 2009 02:00

CHP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Özgümüş, "Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP adayı Aytaç Durak'ın kamuoyu yoklamalarında 3'üncü duruma düştüğünü" iddia ederek, "Bu yüzden Aytaç Durak strateji değiştirdi, mağduru oynamaya çalışıyor" dedi.


Ümit Özgümüş, Toros Caddesi'ndeki merkez seçim bürosuna düzenlediği basın toplantısında, "yerel seçimler yaklaşırken Adana'da tiyatro oynandığını, Aytaç Durak'ın Çatalan suyu ve metro konusunda halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini, kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını" savundu.

Çatalan suyunun kaynak suyu olmadığını, bu yüzden şişelenmesi mümkün olmamasına rağmen ruhsatının engellendiği konusunda halkın yanıltıldığını, metronun tamamlanmadığını belirten Özgümüş, "Meydanlarda halk 'AKP'den bıktık, onların adayı gelmesin de kim gelirse gelsin' diyor. Şu an ben AKP'nin iki adayına karşı yarışıyorum. Bunlardan birisi iki ay öncesine kadar AKP'nin belediye başkanı, biri de paraşütle indirilmiş AKP'nin adayı. İkisinin de birbirinden farkı yok" diye konuştu.

Özgümüş, AK Parti büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ali Bilici'yi de eleştirerek, "Tek projesi bile yok. Benim projelerim Durak ve Bilici tarafından takip ediliyor" dedi.

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