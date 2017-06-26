T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP, DSP ve Saadet Partisi'nden HDP'ye ziyaret

Ziyarete gelen parti temsilcilerine tutuklu HDP Eş Genel başkanların selamları iletildi

26 Haziran 2017 18:37

Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında CHP, DSP ve Saadet Partisi'nden heyetler, HDP'yi ziyaret etti. HDP binasında konukları, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile Parti Meclisi Üyeleri Kenan Bülbül ve Leman Kiraz karşıladı.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır başkanlığındaki CHP heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' konuşuldu.

HDP'li Nimetullah Erdoğmuş, toplumsal meselelerin kaosa dönüştüğü bir dönemden geçildiğini savunarak, böyle bir dönemde adalet adına bir araya gelmenin önemine işaret ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşü desteklediklerini belirten Erdoğmuş, bayramların kardeşlik ve barışa vesile olmasını dilediği aktarıldı.

 

Tutuklu HDP Eş Başkanların selamları iletildi

 

HDP'ye ikinci ziyaret DSP Genel Başkan Yardımcısı İhsan Feyzibeyoğlu ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.

Bu ziyarette eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in konuşulduğu söylendi.

HDP'yi son olarak Saadet Parti Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ile Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ziyaret etti. Bu ziyarette ise eski Saadet Partisi Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan anıldı. 

Ziyaretlerde Erdoğmuş konuklara, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın sevgi ve selamlarını ilettiği aktarıldı.

ETİKETLER

CHPSPDSPHDPBayramZiyaretiFigenSelahattin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24