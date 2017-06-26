CHP, DSP ve Saadet Partisi'nden HDP'ye ziyaret

Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında CHP, DSP ve Saadet Partisi'nden heyetler, HDP'yi ziyaret etti. HDP binasında konukları, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile Parti Meclisi Üyeleri Kenan Bülbül ve Leman Kiraz karşıladı.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır başkanlığındaki CHP heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' konuşuldu.

HDP'li Nimetullah Erdoğmuş, toplumsal meselelerin kaosa dönüştüğü bir dönemden geçildiğini savunarak, böyle bir dönemde adalet adına bir araya gelmenin önemine işaret ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşü desteklediklerini belirten Erdoğmuş, bayramların kardeşlik ve barışa vesile olmasını dilediği aktarıldı.

Tutuklu HDP Eş Başkanların selamları iletildi

HDP'ye ikinci ziyaret DSP Genel Başkan Yardımcısı İhsan Feyzibeyoğlu ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.

Bu ziyarette eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in konuşulduğu söylendi.

HDP'yi son olarak Saadet Parti Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ile Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ziyaret etti. Bu ziyarette ise eski Saadet Partisi Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan anıldı.

Ziyaretlerde Erdoğmuş konuklara, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın sevgi ve selamlarını ilettiği aktarıldı.