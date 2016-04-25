"CHP, dokunulmazlıklara destek için eski dört bakanın yargıya gönderilmesini şart koşacak"

CHP’nin AKP’nin anayasa değişikliği önerisine, haklarındaki yolsuzluk iddiaları Meclis’te kapatılan eski dört bakanın yargıya gönderilmesi halinde koşulsuz destek vereceği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, hem milletvekillerinin, hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaygıları nedeniyle CHP’nin özellikle önerinin komisyondaki görüşmelerinde yeni bir stratejiyi uygulamaya koyacak. Bu çerçevede, CHP başta haklarındaki Meclis soruşturması AKP oylarıyla kapatılan 4 eski bakan olmak üzere bakanların da doğrudan yargıya gönderilmeleri halinde “koşulsuz destek” tavrı izleyecek. AKP’nin bu öneriye yanaşmaması halinde de doğrudan “hayır” demeyecek, ancak milletvekillerinin “evet” oyu kullanması yönünde de özel bir çaba harcanmayacak.

12 vekil anahtar

MHP ve AKP fire vermezse CHP’den 12 milletvekilinin desteği referandumsuz kabul için yeterli olacak. Meclis kulislerinde, gizli oylama nedeniyle genel başkanların hesabının milletvekillerinden dönebileceği yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor. AKP’de haklarında fezleke olan milletvekillerinin yanısıra Doğu ve Güneydoğu milletvekillerinin anayasaya aykırılıklar içeren değişikliğe mesafeli olduğu biliniyor. Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri, HDP’lilerin dokunulmazlığının kalkması halinde bölge halkının faturayı kendilerine keseceğinden endişeli. AKP yönetiminin oylama sırasında vekilleri “sıkı takibe” alması halinde bile fire sayısının 20’ye yakın olabileceği iddia ediliyor. MHP’de de 5-8 arası fire dile getiriliyor.