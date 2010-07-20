-CHP DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA İNCELEMEDE ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - CHP'nin Doğu ve Güneydoğu Komisyonu, Mardin ve Şırnak'ın ardından bölgedeki diğer illerde çalışmalarını sürdürecek. CHP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, komisyonun, dün Mardin'den başladığı çalışmalarına Şırnak ve Diyarbakır'da devam edeceği belirtildi. Komisyonun daha sonra Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Komisyonun gerektiğinde kendi içerisinde alt komisyonlar oluşturacağı, sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, meslek kuruluşlarıyla ve halkla temaslar kuracağı anlatılan açıklamada, söz konusu buluşmalarda sorunları ele alacağı ve CHP'nin örgüt yapılanmasını değerlendireceği kaydedildi. Doğu ve Güneydoğu bölgeleriyle ilgili ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal değerlendirmelerde bulunacak komisyon, Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Umut Oran, Genel Sekreter Yardımcısı Tekin Bingöl, MYK üyesi Mahmut Duyan, PM üyesi ve Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, PM üyesi Mehmet Faraç ve CHP Bingöl İl Başkanı Sema Kaygalak'tan oluşuyor.