CHP, Dişli'nin peşini bırakmıyor

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Partinizin Genel Başkan Yardımcısının 1 milyon dolar karşılığında iş takipçiliği yapmasını nasıl karşılıyorsunuz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Silivri'de bir arsanın imar durumunu değiştirme karşılığında 1 milyon dolarlık iş takibi ücreti talep ettiği" yönündeki iddialara yer verdi. Dişli'ye 1 milyon dolar ödeme yapılmasının, 31 Ağustos 2006 tarihinde bir protokolle karar altına alındığını belirten Kılıçdaroğlu, Anayasanın

82. maddesine göre milletvekillerinin para karşılığında iş takipçiliği yapmasının yasaklandığını belirtti. "Bu yasağa karşın partinizin Genel Başkan Yardımcısının 1 milyon dolar karşılığında iş takipçiliği yapmasını nasıl karşılıyorsunuz" diyen Kılıçdaroğlu, imar değişikliği ile konut alanı olan arsaların ticaret alanına dönüştürüldüğünü, otopark alanlarının emsale dahil edilmediğini

ve ticaret-hizmet alanlarında "yapı boyutları serbesttir" kararı alındığını öne sürdü.



Dokunulmazlığı kaldırılsın

Kılıçdaroğlu, önergesinde şu sorulara yer verdi: "Bazı kişilere olağanüstü rant sağlayan bu kararı olağan karşılıyor musunuz? Karşılamıyorsanız herhangi bir inceleme ya da soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

16 Mayıs 2006'da 3 milyon 450 bin dolara satın alınan arsaların, 31 Ağustos 2006 tarihli protokolde, 8 milyon 600 bin dolara satışından söz edilmekte ve bu satıştan sonra da Şaban Dişli'ye 1 milyon doların ödenmesi öngörülmektedir. Şaban Dişli bu arsanın 8 milyon 600 bin dolara satılacağını bir yıl önceden nereden biliyordu? Satış yapılacak şirketle imar değişikliğinden önce, ayrıca bir ön protokol yapılmış mıydı? Arsaların imar değişiklikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görüşülürken, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğünün şartlı görüş verdiği, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ise olumsuz görüş verdiğinden bilginiz var mı?

Bu arsaların 16 Ocak 2008 tarihindeki satışıyla, iki gün sonraki 18 Ocak 2008 tarihindeki satış değerleri nedir? Bu iki günlük süre içinde 11 milyon YTL'yi aşan bir rantın sağlandığı doğru mudur? Konu ayrıca yargı sürecine girmiştir. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi olarak TBMM'ye bu konuda bir fezleke geldiğinde, Sayın Şaban Dişli'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını destekleyecek misiniz?" (aa)

