CHP / Didem Engin: 2 milyar lira maaş alan 2 bin lira maaşa kaldı

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, tuvalet ücretinin \"bir milyon liradan bir liraya indiği\" yolundaki tartışmalara, \"Milyarlık maaşlar da bu arada birden sönüverdi, örneğin 2 milyar lira maaş alan 2 bin lira maaşa kaldı ama olsun, önemli olan tuvalet ücreti\" diyerek katıldı.

TBMM Genel Kurulu\'nda bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, ekonomide son günlerde iyice hissedilen kaos ortamına değinerek \"Türkiye büyük bir ekonomik kaosun içinde olsa da, TL her geçen gün değer kaybetse de, yarın sabah doların euronun kaç lira olacağı bilinmese de, AKP Genel Başkanı her gün, her saat televizyonlarda ekonominin coştukça coştuğunu anlata anlata bitiremiyor. Vatandaşlarımız kendi çalıp kendi oynayan AKP\'ye elbet sandıkta gereken yanıtı verecektir\" dedi ve ekledi:

\"Biliyorsunuz tuvalet ücreti AKP iktidarında 1 milyon liradan 1 liraya indi. AKP Genel Başkanı da bu büyük başarıya konuşmalarında sık sık yer veriyor. Milyarlık maaşlar da bu arada birden sönüverdi, örneğin 2 milyar lira maaş alan 2 bin lira maaşa kaldı ama olsun, önemli olan tuvalet ücreti.\"

Didem Engin, son günlerde liranon hızlı değer kaybına dikkati çekerek, \"Türkiye büyük bir ekonomik kaosun içinde olsa da, lira her geçen gün değer kaybetse de, yarın sabah doların euronun kaç lira olacağı bilinmese de, AKP Genel Başkanı her gün, her saat televizyonlarda ekonominin coştukça coştuğunu anlata anlata bitiremiyor\" dedi.

\"Emeklilerimiz, işsiz gençlerimiz, esnafımız, işçimiz, memurumuz, çiftçimiz \'madem ekonomi coşuyor, biz niye coşamıyoruz\' diye soruyorlar\" diyen Didem Engin, \"Vatandaşlarımız kendi çalıp kendi oynayan AKP’ye elbet sandıkta gereken yanıtı verecektir\" sözleri ile konuşmasını tamamladı.