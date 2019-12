CHP destek vermeyecek

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, AKP ile uzlaşarak Anayasa'da hiçbir değişiklik yapılamayacağını söyledi.



TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Okay, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı ziyaret etmesinin ardından, Anayasa değişikliği tartışmalarının tekrar gündeme geldiğini belirtti.

Okay, "milletvekillerinin görev süresinin 4 yıl mı 5 yıl mı; cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl mı 7 yıl mı" olduğu tartışmaları yapıldığını, tartışmanın zamanının da önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin gerçek gündemi olan ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğun üzerini

örtmek için Anayasa değişikliği tartışması yaratıldığını ileri sürdü.



Kamu hukuku ile statü hukukuna ilişkin düzenlemelerde, değişiklik eğer önceki statüyü korumuyorsa, yapıldığı andan itibaren geçerli olacağını bildiren Okay, şöyle konuştu:



"Yani milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim süresine ilişkin yapılmış düzenleme, 'Bu düzenleme, bundan sonraki parlamento dönemi için geçerlidir, bundan sonra yapılacak seçim için geçerlidir' diye bir düzenleme olsaydı veya Anayasa'ya böyle geçici madde konulmuş olsaydı veya bu düzenleme içinde 'Bu dönemin parlamenterlerinin görev süresi 5 yıldır' denilseydi, bu statünün

korunması olurdu. Oysa yapılan düzenlemede, statünün korunmasına ilişkin herhangi bir şekilde yasal değişiklik olmadı. Düzenlemede, milletvekili görev süresinin 4 yıl, cumhurbaşkanı görev süresinin 5 yıl olduğu ifade edildi. Bu düzenlemeler, geleceğe ilişkin düzenlemelerdir. Geleceğe ilişkin düzenlemeler, düzenleme yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yapılan düzenleme, Anayasaya aykırı mı, değil mi? Bu düzenlemenin Anayasaya aykırılığı da söz konusu değil. Bu

durumda, referandumla kabul edilen değişikliğe göre milletvekilliği süresi 4 yıl, cumhurbaşkanlığı süresi 5 yıldır. Nitekim bu, kimi hukukçular tarafından da kabul gören görüştür. Hukukçu olan Meclis Başkanımız tarafından da bunun böyle olması gerektiği ifade edilmiştir."



Okay, bu konuda tartışılacak bir husus olmadığını, milletvekili ve cumhurbaşkanı görev sürelerinin belirlendiğini söyledi.



Okay, dünya parlamentolarının birçoğunda 4 yıllık süreler olduğuna dikkati çekerek, yapılan

değişiklik sonrası Türkiye'de de bu sürenin 4 yıl olduğu konusunda itilaf olmaması gerektiğini savundu. Okay, şunları kaydetti:

"Buna ilişkin bir düzenleme için gelirler, düşüncelerini ifade edebilirler. Ama bunların (AK Parti) düşüncelerini ifade etmiş olması, laikliğe karşı eylemlerin odağı olan ve siyasi üslubunu böylesine eleştirdiğimiz AKP ile uzlaşalım da Anayasa'da diğer değişiklikleri görüşelim anlamı çıkmaz. Evet, bu anayasada yapılması gereken değişiklikler olabilir ama AKP ile uzlaşarak bu

anayasada hiçbir değişiklik yapılamaz."



Okay, Anayasanın 64 maddesinde, 84 kez değişiklik yapıldığını, hatta bazı maddelerinin 3 kez değiştirildiğini anlattı.

CHP'li Okay, iktidar partisi yetkililerinin, Ergenekon soruşturmasına ilişkin açıklama yapanlara, Anayasa'nın 138. maddesini hatırlatarak, "Yargı bağımsızdır" dediklerini, beyanda bulunulmamasını istediklerini söyledi. AK Parti kapatma davası ile üniversitelerde türbanın serbest bırakılması için yapılan yasal değişiklik sürecindeki açıklamaları anımsatan Okay, Anayasa'nın 138. maddesinin, eleştiri yapmayı ya da beyanda bulunmayı yasaklamadığını iddia

etti. (aa)