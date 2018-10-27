CHP Denizli'de Büyükşehir için 1 talip

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, CHP büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları aday adaylıkları için 23 kişi başvuruda bulundu.

CHP\'den Denizli\'de belediye başkan aday adayı olmak isteyenler dosyalarını teslim etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için sadece yüksek mimar Arif Balkanay başvuru yaptı. Balkanay, geçen yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkan adayı olmuştu. Merkezdeki 2 ilçede ise toplam 4 kişi başvurdu. Denizli merkezde en büyük ilçe olan Pamukkale\'de 1, Merkezefendi\'de ise 3 kişi başvuruda bulundu. Eğitimci Sabri Yıldız, CHP Merkezefendi İlçe eski Başkanı, esnaf Sedat Demirci ve 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili adayı olan Şeniz Süzek Doğan, Merkezefendi Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuru yaptı. Daha önce milletvekili adayı da olan jeoloji mühendisi Ahmet Divarcı ise Pamukkale Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvuruyu yapan tek isim oldu. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de tekrar görev istedi, başvurusunu yaptı.

CHP\'den belediye başkanlığı için ilçelerden aday adaylığı başvurusu yapılanların isimleri şöyle:

Merkezefendi: Sabri Yıldız, Sedat Demirci ve Şeniz Süzek Doğan

Pamukkale: Ahmet Divarcı

Acıpayam: Alim Arslan

Baklan: Sevgi Tuyji

Bekilli: Türkan Keyik, İsmail Karapınar, Zeki Yıkıcı, Mustafa Başkafa

Bozkurt: Birsen Çelik (Mevcut Belediye Başkanı)

Buldan: Hikmet Şenözen

Çal: Ahmet Hakan, Hasan Gündüz

Çardak: Enver Şahinkaya, Veli Oral

Çivril: Ömer Köseoğlu

Güney: Mustafa Urtekin

Honaz: Yüksel Kepenek

Sarayköy: Cengiz Demirci, Osman Yavuz

Serinhisar: Hüseyin Gemi



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