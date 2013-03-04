CHP Denizli yönetimi düştü!

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu'nda geçen yıl seçimle göreve gelen İl Başkanı Yıldırım Aycan'la görüş ayrılığı yaşadıklarını belirten İl Yönetim Kurulu'nun 11 üyesi istifalarını Genel Merkez'e gönderdi.

Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Kıvrak, Recep Oktay, Özgül Okutan, Mehmet Ali Orpak, Nurdoğan Tokat, Serkan Tüydür, Burak Altın, Rahmi Değirmencioğlu ve Zekai Demiray, bir süredir İl Başkanı Yıldırım Aycan'la parti çalışmaları konusunda görüş ayrılığı yaşadıklarını belirterek istifalarını Ankara'ya Genel Merkez'e gönderdi.

İstifalar üzerine Genel Merkezi'n İl Başkanı Yıldırım Aycan'ı arayarak istifaları bildirdiği ve 45 gün içinde olağanüstü genel kurula gitmesini istediği kaydedildi.

Bir ay önce başkan yardımcısı Gülşen Güngör'ün toplantılara katılmadığı gerekçesiyle üyelikten düşürülmesi üzerine, yönetim kurulu üyeleri Dilşen Bilgin ve Osman Tabu istifa etmiş, yönetim kurulu üye sayısı 21'den 18'e düşmüştü. Yönetim Kurulu'ndan 11 kişinin toplu istifasıyla kalan üye sayısı 7'ye inince tüzük gereği İl Yönetimi düştü.

Başkanı Yıldırım Aycan da istifaları doğrulayarak, "Genel merkez bana istifaları bildirdi. Yapacağımız bir şey yok. 45 gün içinde genel kurula gideceğiz" dedi. İstifa eden 11 kişinin yarın basın toplantısı yaparak istifa gerekçelerini açıklayacağı öğrenildi.