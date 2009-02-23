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CHP: Deniz Feneri'nde ikinci dalga yolda

CHP MYK Üyesi Ali Kılıç: 'Yakında Deniz Feneri soygununun 2. dalgası başlayacak ve 15 kişi daha yargı önünde hesap verecek

23 Şubat 2009 02:00

CHP MYK Üyesi Ali Kılıç, "Yakında Deniz Feneri soygununun 2. dalgası başlayacak ve 15 kişi daha yargı önünde hesap verecek" iddiasında bulundu.

Kılıç, "AKP bu dosyaya da ilgisiz kalırsa, o dosyayı da CHP Türkiye’ye getirerek kamuoyuna duyuracak ve yargıya teslim edecektir. Bu soygunda yer alanların da, Türkiye’deki uzantılarının ve koruyucularının da kaçma dönemi sona ermiştir, hesap dönemi başlamıştır" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün’ün, kendisiyle ilgili "Getirdiği dosyanın sahte olduğu, rüşvetle elde edildiği ve Türkiye’ye ihanet ettiği" yönünde suçlamalarda bulunduğunu hatırlatan Kılıç, "Bu asılsız iddialarını kanıtlamazsa kendisini mahkemeye vereceğim" diye konuştu. Kılıç, "Kamuoyunun bilgisine sunduğumuz Deniz Feneri dosyasındaki bilgi ve belgeler Alman polisi ile yargısının belgesidir ve mahkeme dosyasında yer almaktadır" diye konuştu.

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