CHP'den Ziraat Bankası önünde Demirören eylemi; "Tüpçüye değil çiftçiye destek ol"

CHP, Adapazarı örgütü, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Demirören grubunun 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiasıyla gündeme gelen Ziraat Bankası'nın önünde eylem yaptı.

Eylem yağan CHP’lilerin dövizlerinde "Temiz toplum, temiz siyaset’, ‘Meclis araştırma komisyonu kurulsun’, ‘Yağmaya, talana, yandaş düzene son’, ‘Savcılar göreve’, ‘mafya-siyaset ortaklığına son’, Tüpçüye değil çiftçiye’ yazıldı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Medya'nın, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun 2018 yılındaki satışında Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etti. Peker, Demirören'lere satılan televizyon kanalları ve gazeteleri Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yönettiğini söyledi.