CHP'den yargıdaki atama ve siyasallaşmanın araştırılması için önerge

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, yargıda AKP ile anılan, iktidarın önemsediği dosyalarda iktidarın yönelimlerine paralel kararlar veren hakim ve savcılara ilişkin hatırlatmalar yaptı. Başarır, "Ülkede yargının siyasallaşmış olduğu tespiti somut olgulara dayalı bir tespittir" diyerek yargıdaki atama ve siyasallaşmanın araştırılması için önerge verdi.

CHP'li Başarır, “Mevcut siyasi iktidarın, yargı sistemini siyasallaştırması, Mahkemelerde görevli savcı ve hakimler eliyle olmuştur” ifadelerini kullandı, “Hukukun üstün olduğu, temel hak ve özgürlüklerin bağımsız Mahkemeler ile teminat altına alındığı, bağımsız yargının etkin kılındığı bir devlet düzeninin sağlanması amacıyla yargıdaki atamaların ve siyasallaşmanın enine boyuna araştırılması için” Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP'li Başarır’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma komisyonu önergesi:

Günümüzde demokrasi kavramı, gerçek anlamının ötesinde, hukuk devleti ve ilkelerini de kapsamaktadır. Hukuk devletinin en önemli ilkelerinden biri de hiç şüphesiz ki kuvvetler ayrılığının bir uzantısı olarak, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Son 20 senedir ise yargı erkine seçilen ve atanan isimler, bağımsız ve tarafsız yargıya gölge düşürmektedirler.

"Abdullah Çıtlak, bu görüntüden bir hafta sonra Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına getirildi"

2016 yılında çekilen bir görselde; AKP’li Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün solunda duran Cumhuriyet Savcısı Abdullah Çıtlak'ın el pençe divan görüntüsü dikkat çekmiştir. Abdullah Çıtlak, bu görüntüden bir hafta sonra Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına getirilmiştir.

"Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman Demirtaş kararını verdiği akşam Erdoğan ile görüşmüştü"

2019 yılında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ziyaret ettiği memleketi Zonguldak’ta AKP milletvekilleri, belediye başkanı, il ve ilçe başkanlarıyla buluşmuştur. Görüşmeye, Zonguldak Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız da katılmıştır. Kocaman, 30 Mart seçim sürecinde de AKP’nin Devrek Belediyesi Başkan Adayı Sezai Bükrü’nün kampanyasına destek verir nitelikte açıklamalarda bulunmuştur. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararını verdiği akşamı Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi de kamuoyunda dikkat çekmiştir. 20 Eylül 2020 tarihinde evlenip Partili Cumhurbaşkanının yanına; Saray’a gidip Partili Cumhurbaşkanından düğün hediyesi alan Yüksel Kocaman, 27 Kasım 2020 tarihinde, Yargıtay’a üye olarak seçilmiştir.

"İrfan Fidan’ın Yargıtay’a seçilme ve AYM’ye atanma usulü..."

Hali hazırda AYM üyesi olan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan; 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları, Selam Tevhid, MİT TIR'ları, Şike davası, Gezi davası, Osman Kavala, Barış İçin Akademisyenler gibi kamuoyunda tartışmalara neden olan davalarda yer almıştır. İrfan Fidan’ın Yargıtay’a seçilme ve AYM’ye atanma usulü de kamuoyunda tartışılmıştır. Yargıtay, henüz İrfan Fidan atanmadan, 24 Kasım’da seçimleri, 17 Aralık’a ertelemiştir. Bu arada Hakimler ve Savcılar Kurulu, seçimlerin ertelenmesinden 3 gün sonra 27 Kasım’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ı Yargıtay üyeliğine atamıştır. İrfan Fidan, henüz bir dosyanın kapağını aralamadan; 4 günlük Yargıtay üyesiyken 1 Aralık’ta AYM üyeliğine adaylığını açıklamıştır. 23 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de Recep Tayyip Erdoğan’ın AYM üyeliği için seçtiği ismin İrfan Fidan olduğunu tüm kamuoyu öğrenmiştir.

"O belgede imzası bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yılmaz, Adalet Bakanlığı Yardımcılığına atandı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na 6 Ekim 2020 tarihli 'İvedi iş' başlıklı tedbir kaldırma karar metninde; Sezgin Baran Korkmaz ve diğer 13 kişinin "şirket ve kişilere ilişkin banka hesaplarında bulunan bloke ve tedbirlerin ivedi kaldırılması" talimatı verilmiştir. Belgede imzası bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, 16 Ekim'de Adalet Bakanlığı Yardımcılığına atanmıştır. Sezgin Baran Korkmaz ile alakalı kamuoyunda kara para aklama ve yurt dışına nasıl çıktığına ilişkin soru işaretleri bulunmaktadır.

Sucu Grup’un ofisine giden, Bahçeli'nin danışmanıyla samimi poz veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu...

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun ise, Togo Kuleleri’nin alt yüklenicisi olan Sucu Grup’un ofisine giderek doğum günü kutlamasına katılması, gazeteci ve önceden Devlet Bahçeli’nin danışmanı olan Metin Özkan ile beraber aynı kafede samimi pozlar vermesi basında yer almıştır. Esat Toklu’nun, 2015 yılında AKP’den milletvekili aday adayı olacağı iddiası ise yerel basında yer almıştır. Esat Toklu ile samimi olduğu gözlenen Sucu Grup’un sahibi Uğur Sucu’nun sosyal medya hesaplarında ise devlet erkanının her kademesiyle fotoğrafları bulunmaktadır.

Araştırma önergesi sundu

Tüm bunların yanı sıra; 267 sıra sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi ile de cumhuriyet başsavcılarının, cumhuriyet başsavcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili kılınmak istenmesi de bu durumun devamı niteliğindedir.

Ülkede yargının siyasallaşmış olduğu tespiti somut olgulara dayalı bir tespittir. Mevcut siyasi iktidarın, yargı sistemini siyasallaştırması, Mahkemelerde görevli savcı ve hakimler eliyle olmuştur. Hukukun üstün olduğu, temel hak ve özgürlüklerin bağımsız Mahkemeler ile teminat altına alındığı, bağımsız yargının etkin kılındığı bir devlet düzeninin sağlanması amacıyla yargıdaki atamaların ve siyasallaşmanın enine boyuna araştırılması için Anayasanın 104 ve 105, TBMM İçtüzüğü’ nün 98. Maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.