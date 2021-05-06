CHP'den 'Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız' diyen Çavuşoğlu'na tepki: Tek umudumuz turistin getireceği 3-5 dolar

CHP, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistin göreceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" sözlerine tepki göstererek; "128 milyar dolar buhar oldu. Kasada 1 dolarımız yok. Tek umudumuz turistin getireceği 3-5 dolar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztrak, "Hay Allahım! Turiste hizmet ederken turiste görünürsen; ceza yok, aşı var. Turistle aynı denizde yüzerken turiste görünürsen; aşı yok, ceza var. Tam bir AK Parti prodüksiyonu..." dedi.

"Tek umudumuz turistin getireceği 3-5 dolar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da sosyal medya hesabından, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının görüntüsünü paylaşarak, "Tercümesi: 128 milyar dolar buhar oldu. Kasada 1 dolarımız yok. Tek umudumuz turistin getireceği 3-5 dolar. Ne olur gelin" dedi.

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