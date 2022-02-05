CHP’den “Troller Raporu”: Parti ve Kılıçdaroğlu aleyhinde düzenli faaliyet gösteren ortalama 12 bin hesap var; aylık 300 bin hashtag üretiyorlar

CHP'nin talebi üzerine iki bilim insanı tarafından “Troller Raporu” hazırlandı. Rapora göre trol ordusu 3 kademeden oluşuyor. Piramidin tepesinde içerik üretenler bulunuyor. İkinci kademe, onların işaretiyle saldırıya geçiyor. En alt basamağı ‘destek grubu’ oluşturuyor. Bütün ağda aylık 250 ile 300 bin arası ‘küfür tweeti’ paylaşılıyor. Raporda, “Bu hesapların amacı gündemi saptırmak, partiyi ve liderini itibarsızlaştırmak” denildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Raporda CHP’yi ve Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek Nisan 2021 - Eylül 2021 arasında yapılan 754 bin 975 paylaşım incelendi. CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde aylık bazda düzenli faaliyet gösteren ortalama 10 ila 12 bin trol hesabın olduğu ve bu hesapların yine aylık bazda ortalama 250 ila 300 bin arasında hashtag ürettikleri belirlendi.

Bu hesapların ürettikleri paylaşımların ağırlıklı olarak küfür, hakaret, küçük düşürücü, aşağılayıcı-alaycı içerikler taşıdığı tespit edildi.

Trol hesapların CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde ürettiği gönderi sayısı rapora konu olan altı aylık zaman diliminde toplamda 300 bini geçmiş durumda.

CHP ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan organize trol hesapların karakteristik özellikleri de raporda şöyle sıralandı:

■ Çoğunlukla gerçek bir kimliğe sahip değiller.

■ Bazı trol hesapların hesap adlarında genellikle dört ve daha fazla rakam bulunuyor. Bu durum trol hesapların rastgele oluşturulduklarına işaret ediyor.

■ Kullanıcı adlarının belirli bir siyasal partiye, ideolojiye ya da kişiye atıfta bulunuyor ya da bunlarla özdeşleşiyor.

Bu hesaplar üç yöntemi kullanıyor. Bunlardan ilki, belirli bir trol kullanıcı grubunun CHP ya da Kılıçdaroğlu hakkında gösterdikleri refleksle ortaya çıkıyor. Amaç sabote edici tweet'ler üretmek. CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu negatif yönde öne çıkarmak.