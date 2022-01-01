CHP’den “tetikçi müfettiş” tepkisi: Bizde onlara yedirilecek belediye başkanı yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan “terör teftişi” sonrası belediyelerine polis baskınında yapılacaklarla ilgili bir yazı göndereceklerini belirterek “Görünen o ki bunlar sadece İstanbul’la kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığı’nda bir birim oluşturulduğu ve belediyelerimizle ilgili dosya tanzim edildiği, hatta tetikçi müfettişler gönderilerek bir şekilde sahte de olsa belgeler üretilip belediyelerimizin üzerine gidileceği söyleniyor. Biz de onların bu gayri hukuki yapılarına karşı tedbir amaçlı belediyelerimizi bilgilendiriyoruz” dedi.

Cumhuriyetin haberine göre, Bakanlığın “tetikçi müfettiş” gönderdiğini söyleyen Torun, “‘Git bana belge bul, ne yaparsan yap’ diyorlar. Yılbaşından sonra bu işler artacak" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İddialar doğruysa İmamoğlu görevden alınmalı” açıklamasına yanıt veren Torun, “AKP’nin söylemediğini Bahçeli o kirli dille söylemeye çalışıyor. İktidarın öyle bir payandası olmuş ki toplumda hiçbir karşılığı yok” yorumunu yaptı. Bir kayyum endişeleri olmadığını söyleyen Torun, “Kayyum terör örgütüyle ilişkiliyseniz atanır. Bizde onlara yedirilecek belediye başkanı yok” tepkisini gösterdi.

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