CHP’den ‘SWOT’ analizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle her hafta düzenlenen rutin toplantıların dışında dün bir araya gelerek partinin güçlü ve zayıf yanlarının tartışıldığı; siyasi söylem ve politikalarının ele alındığı kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
MYK üyelerinin “SWOT analizi” yaptığı toplantıda; partinin önündeki fırsatların neler olduğu ve olası risklere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, basına herhangi bir duyuru yapılmadan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mogan Tesisleri’nde gerçekleştirilen MYK toplantısına Kılıçdaroğlu başkanlık etti.
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SWOT analizi ne demek?
SWOT ifadesi; İngilizce güçlülük (strengths), zayıflık (weakness), fırsat (opportunity) ve tehdit (threat) kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve bir proje ya da bir kurumun içinde bulunduğu durumu tüm yönleriyle değerlendirilmesi için başvurulan bir analiz yöntemini olarak tanımlanıyor.