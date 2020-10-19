CHP’den ‘SWOT’ analizi

SWOT analizi ne demek? SWOT ifadesi; İngilizce güçlülük (strengths), zayıflık (weakness), fırsat (opportunity) ve tehdit (threat) kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve bir proje ya da bir kurumun içinde bulunduğu durumu tüm yönleriyle değerlendirilmesi için başvurulan bir analiz yöntemini olarak tanımlanıyor.