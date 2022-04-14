CHP'den Soylu’ya: Yok öyle partimize iftira atıp kaçmak, yarın iddialarınla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz

CHP yöneticileri, “Büyükelçilere sesleniyorum. Yanımıza gelip, ‘Bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz’ deyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İki lafından biri yalan olan Suçişleri Bakanı; yok öyle partimize iftira atıp kaçmak. Bizi başkalarıyla karıştırma. Müfteri olduğunu biz biliyoruz da tüm Türkiye bir kez daha öğrensin diye yarın iddialarınla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı’nın bugün düzenlediği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Büyükelçilere sesleniyorum. Yanımıza gelip, ‘Bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz’ deyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın. Burası Türkiye, babanızın malı değil. Bu ülkeyi büyükelçilere peşkeş çektirmeyiz” dedi.

CHP yöneticileri, Bakan Soylu’ya sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla yanıt verdi. O yanıtlardan bazıları şöyle:

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel: "İki lafından biri yalan olan Suçişleri Bakanı; yok öyle partimize iftira atıp, kaçmak. Bizi başkalarıyla karıştırma. Müfteri olduğunu biz biliyoruz da tüm Türkiye bir kez daha öğrensin diye yarın iddialarınla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Hadi ispatla! Hodri meydan!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: "Süleyman Soylu, tek bildiğin yalan yanlış konuşmak. Bu şekilde milleti kandırabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Madem söylediğin gibi bir durum var, çık iddialarını ispatla. Tabii suçlularla gezmekten vaktin kalırsa."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Belçika bakanı sığınmacıları alıyorsun diye seni överken sırıtan o zavallı halinle mi bizi karıştırdın Sülo? Yarın suç duyuruları geliyor, ispatlamaz isen müfterisin! Onursuzsun."

CHP Genel Merkezi de Süleyman Soylu’nun aynı iftarda sığınmacılarla ilgili söylediği sözlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. CHP’nin paylaşımında da şunlar kaydedildi:

“Belçikalı bakanın sığınmacıları aldığı için çok beğendiği ve takdir ettiği Süleyman Soylu kürsüden hikayeler anlatıyor ancak caddelerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda gerçekler çok farklı. Milletimiz, kendisini ve yarattığı bu felaketi unutmayacak.”

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise Soylu’nun sığınmacılarla ilgili sözlerine ilişkin, “Sınırları yolgeçen hanına çevirenden, ülkesine giren yabancıdan haberi olmayandan İçişleri Bakanı olmaz. Sınır namustur” paylaşımı yaptı. (ANKA)