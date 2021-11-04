CHP’den Soylu’ya: Bilmediğin diziye karışma! Senin dizin #NarcosSoylu

CHP'li birçok isim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine tepki gösterdiler. CHP'li vekiller Soylu’ya, uyuşturucu kartellerini konu alan Netflix dizisi ‘Narcos’la gönderme yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, izlenme rekorları kıran 'La Casa de Papel' dizisi üzerinden göndermede bulundu. Seçimi işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor," ifadelerinin kullanıldığı La Casa De Papel tanıtımını alıntılayarak "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" ifadesini kullandı.

Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Kılıçdaroğlu'nun gönderisini alıntılayarak, "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerine yer verdi.

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CHP'li bir çok vekil de Soylu'nun tweetini alıntılayarak, uyuşturucu kartellerini konu alan Netflix dizisi ‘Narcos’la göndermede bulundu. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Soylu'nun gönderisini alıntılayarak, "Bilmediğin diziye karışma! Senin dizin #NarcosSoylu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, yine Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Şuursuz Suçişleri Bakanı. Sen farkı açıyoruz kazanıyoruz dediğin İstanbul seçimlerinde pazar akşamı Binali Bey'in arabasının kapısını açıp evine yolladın. Bu gidişle Erdoğan’ın kapısını açıp yollamak da sana nasip olacak" ifadelerine yer verdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Suçişleri Bakanı S.S. senin izlemen gereken dizi #NarcosSoylu !" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "Yeni sezonda beyaz peynir kutularında sadece beyaz peynir olacak. #NarcosSoylu" diyerek tepki gösterdi.