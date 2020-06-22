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CHP'den 'Savunma Yürüyüşü' açıklaması: Barışçıl gösteri ve yürüyüş devletin lütfu değil, tüm vatandaşların hakkıdır!

22 Haziran 2020 17:51

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, baro başkanlarının 'Savunma Yürüyüşü'nü engellemesine tepki göstererek, "Vatandaşın savunma hakkına göz diken bir ülkede adalet olur mu? Adaletin olmadığı yerde mülk, huzur ve refah olur mu? Baro başkanları yürüyüş yaptılar ancak polis barikatlarıyla durduruldular. Bu demokrasi tarihinde hem de yargı tarihinde kapkara bir gündür" dedi. AKP hükümetinin ekonomi politikalarını da eleştiren Öztrak, "Vatandaşın tenceresinde aş değil dert kaynıyor" ifadesini kullandı.

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Öztrak, dündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP hükümetinin ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, vatandaşın sadece Koronavirüs'le değil, 'pahalılık virüsü'yle de mücadele ettiğini söyledi.

Baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşlerinin engellenmesini de eleştiren Öztrak, "Barışçıl gösteri ve yürüyüş devletin lütfu değil, tüm vatandaşların hakkıdır! Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk devleti için, savunma hakkı için mücadele veren 'gerçek hukuk insanlarının' yanındayız" şeklinde konuştu.

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"Anadolu Ajansı'na bakarsanız Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye'ymiş"

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu iktidarın elinde sofralarımızın bereketi kaçtı, vatandaşlarımız raflara elini uzatamaz oldu. Yaz geldi ama sebzenin meyvenin yanına yaklaşılmıyor. Vatandaşın tenceresinde aş değil dert kaynıyor.

"Milletimiz sadece Korona'yla değil pahalılık virüsüyle de mücadele ediyor. Ama Anadolu Ajansı'na bakarsanız Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye'ymiş.

"IBAN numarası gönderip ülkeyi rezil edeceğinize, vatandaşa para gönderseydiniz"

"Madem işler bu kadar iyiydi, millete IBAN numarası gönderip ülkeyi dünyaya rezil edeceğinize, vatandaşa para gönderseydiniz. Madem ekonomi ilk 10'a girecek kadar güçlüydü; esnafın, çiftçinin zararlarını telafi etseydiniz ya...

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Cumhuriyetin kurucu babaları bunu görmüş ve yeni devletin temelini adalet üzerine inşa etmiş.

"Onun için mahkeme salonlarında 'adalet mülkün temelidir' diye yazar. Ama saray adaletin terazisinin ayarını bozuyor, 12 eylül darbecilerinin bile yapmadığını yapmaya hazırlanıyor.

"Baroları bölüp, parçalamaya uğraşıyor"

"Baroları bölüp, parçalamaya uğraşıyor. Baro başkanlarının büyük kısmı söz konusu düzenlemeye karşı aynı itirazda bulunuyor. Saray bu sesi duymuyor. Vatandaşın savunma hakkına göz dikilen bir ülkede adalet olur mu? Adaletin olmadığı yerde mülk olur mu? Huzur ve refah olur mu?

"Baro başkanları tepkilerini dile getirmek için yürüyüş yaptılar. Anıtkabir'e gitmek istediler ama Başkent'in girişinde polis barikatıyla durduruldular. Avukatlar ile kanunsuz emre uyan polisler arasında arbede çıktı. Bu hem Türk demokrasi tarihinde, hem yargı tarihinde kapkara bir gündür.

"Barışçıl gösteri ve yürüyüş devletin lütfu değil, tüm vatandaşların hakkıdır!"

"Gerekçe olarak da sadece 'Valilik izin vermedi' deniyor. Oysa Ankara Barosu Başkanı'nın açıklamalarına göre valiliğe yazılı olarak bilgi verilmiş. Herhangi bir ret cevabı da gelmemiş.

"Barışçıl gösteri ve yürüyüş devletin lütfu değil, tüm vatandaşların hakkıdır! Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk devleti için, savunma hakkı için mücadele veren 'gerçek hukuk insanlarının' yanındayız."

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