CHP'den pazarcılara ücretsiz ve komisyonsuz POS cihazı talebi

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, vatandaşın alışverişinin çoğunu kredi kartıyla yaptığını ve pazarcı esnafının büyük marketler karşısında dayanamayıp iflasa sürüklendiğini söyleyerek devlet bankalarının esnafa ücretsiz ve komisyonsuz POS cihazı vermesini istedi.

Şahin TBMM başkanlığına sunduğu önergesinde, ‘‘Ekonomik buhranın kıskacında vatandaşlarımız, pandeminin de etkisiyle büyük bir kriz yaşamakta. Gıda fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte vatandaşın alım gücü azalmış, esnaf ise ekonomik desteklerin yokluğunda geçtiğimiz yıla göre yüzde 50-80 düşen satışları nedeniyle çoğu günü siftah dahi yapamadan kapatmakta. Kredi kartı veya banka kartı kullanımı her geçen yıl artıyor. Vatandaş kart kullanamayacağı yerden alışveriş yapmaktan vazgeçer hale geldi. Esnaf çok zor durumda ama bu durum hükümetin umrunda değil’’ dedi.

"Pazarlar bomboş"

Gıda harcamalarının yoksul hanelerin aylık gelirleri içerisinde payı yüzde 20-23’lerden yüzde 15-19’a gerilediği bir tablo içerisinde, nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşların ağırlıklı olarak kredi kartı kullanarak borçla ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Suzan Şahin, ‘‘Bu durum karşısında zaten zor durumda olan pazar esnafı marketlerle rekabet edememekte, nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların kredi kartı ile büyük marketlerden alışveriş yapması ve pazarlara ilginin azalması nedeniyle ürününü satamamaktadır. Pazarlar bomboş, vatandaş kredi kartları ile bankalara borçlanıp büyük marketleri tercih ederken esnaf da siftahsız kepenk kapatıp iflasa sürükleniyor. AKP hükümetini esnafa sahip çıkmaya, özellikle Ziraat Bankası olmak üzere devlet bankalarından ücretsiz ve komisyonsuz POS cihazı vermeye davet ediyoruz. Bu girişim, yaşadığımız pandemi döneminde açlık ile ölüm arasına sıkışan esnafa az da olsa bir can suyu olur’’ ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a şu soruları sordu:

1- Zor durumda olan pazar esnafının ticaretin kolaylaştırmak üzere ne gibi önlemler alınmıştır? Alınmamış ise bu konuda bakanlığınızın bir tasarrufu olacak mıdır?

2- Ticari hayata tutunmak isteyen pazar esnafı için destek paketi hazırlanacak mıdır?

3- Kamu bankaları tarafından pazar esnafına destek olmak için komisyonsuz ve ücretsiz POS cihazı sağlanması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Yok ise böyle bir çalışma ile pazarcı esnafına bir destek düşünülebilir mi?