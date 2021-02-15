CHP'den pandemi döneminde 'otizmli ve down sendromlu bireyler' raporu: Her çocuk için eğitim planı hazırlanmalı

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, otizmli ve down sendromlu bireylere ilişkin "Haklarının korunması, geliştirilmesi, arttırılması için ulusal ve uluslararası yasalar ile sözleşmelerin varlığına rağmen engelli hakları, Türkiye'de ne yazık ki kağıt üzerinde kalmakta, engelliler uygulamada bu haklardan yeterli şekilde yararlanamamaktadır." ifadesini kullandı.
CHP, otizmli ve down sendromlu bireylerin pandemi koşullarının yol açtığı sorunları raporlaştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, otizm ve down sendromlu insanların bu dönemdeki sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerde bulunurken, her bir çocuk için sanki okulda yüz yüze eğitimdelermiş gibi, uzaktan canlı bağlantılar ile Bireysel Eğitim Planları hazırlanarak online destek eğitim sınıfları açılmasını önerdi.
Yüksel Taşkın
CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın’ın açıkladığı “Otizmli ve Down Sendromlu Bireylerin Covid-19 Pandemisiyle Derinleşen Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporda, çocuklarına otizm veya down sendromu tanısı konulmuş ailelerle yapılan görüşmeler, pandemi koşullarının otizm ve down sendromlu çocuklar üzerindeki etkileri, otizm ve down sendromlu insanların yaşadığı problemlere sunulan çözüm önerileri yer alıyor.
"Kazanımlarda gerilemeye, kendine zarar vermeye neden oluyor"
Hazırlanan raporda; çocuklarına otizm tanısı koyulan ailelerin aktardıklarına göre, pandemi koşulları otizmli çocuklarda ağlama, takıntılarda artma, ekolali, stereotip hareketlerde artma, kazanımlarda gerileme, kendine zarar verme, anksiyetede artış, anlamsız ses çıkarmalarda artış, kilo artışı ve içine kapanık gibi durumlara neden olmakta.
Pandemi koşulları altındaki down sendromlu çocuklarda ise hareket kaybına bağlı kilo artışı, kazanımlarda özellikle dil ve konuşma becerilerinde gerileme, ellerinden tutunca yürüyebilen bir öğrencinin yürümeyi unutması gibi durumlar yaşandığı belirtilmiştir.
"Yaşam, eğitim ve sağlık haklarının korunması için önlemler alınmalı"
CHP’nin hazırladığı raporda, otizm ve down sendromlu insanların yaşam, eğitim ve sağlık haklarının korunması adına şu önlemlerin alınması gerektiği belirtildi:
- -Yine çevrimiçi bire bir psiko-sosyal destekler sağlanması, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitim modüllerine aile eğitim ve destek programlarının eklenmesi sağlanmalı.
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- -Her bir çocuk için sanki okulda yüz yüze eğitimdelermiş gibi, uzaktan canlı bağlantılar ile Bireysel Eğitim Planları hazırlanmalı ve özel gereksinimli tüm öğrencilere birebir uzaktan canlı eğitimler, ailenin bu dersleri pekiştirebileceği derse özel materyaller sağlanmalı ve online destek eğitim sınıfları açılmalı.
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- -Rehabilitasyon Merkezleri’nden uzaktan bire bir canlı ders alınma imkanı sağlanmalı ve devlet tarafından ödeme yapılabilmesi için düzenlemeler yapılmalı. Ayrıca bu dersler hem aile hem çocuğa yönelik olmalıdır.
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- -Evde eğitim hizmeti durdurulmuştur. Evde eğitim için de yukarıda bahsettiğimiz şekilde pandemi dönemine özel, uzaktan eğitim ve aile desteği hizmetleri devreye alınmalı.
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- -Down sendromlu kişilerde bağışıklık sistemi daha düşük olmakta ve çoğu zaman sendromdan dolayı kalp rahatsızlıkları, tiroid problemleri, lösemi, işitme sorunları, akciğer ve orta kulak enfeksiyonları gibi hastalıklara daha yatkın olmaktadırlar. Bu riskler göz önünde tutularak Sağlık Bakanlığı tarafından down sendromlu çocuklara yönelik ek önlemler sunulması gerekmektedir.
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