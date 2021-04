CHP'den pandemi döneminde 'otizmli ve down sendromlu bireyler' raporu: Her çocuk için eğitim planı hazırlanmalı

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, otizmli ve down sendromlu bireylere ilişkin "Haklarının korunması, geliştirilmesi, arttırılması için ulusal ve uluslararası yasalar ile sözleşmelerin varlığına rağmen engelli hakları, Türkiye'de ne yazık ki kağıt üzerinde kalmakta, engelliler uygulamada bu haklardan yeterli şekilde yararlanamamaktadır." ifadesini kullandı.

CHP, otizmli ve down sendromlu bireylerin pandemi koşullarının yol açtığı sorunları raporlaştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, otizm ve down sendromlu insanların bu dönemdeki sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerde bulunurken, her bir çocuk için sanki okulda yüz yüze eğitimdelermiş gibi, uzaktan canlı bağlantılar ile Bireysel Eğitim Planları hazırlanarak online destek eğitim sınıfları açılmasını önerdi.





Yüksel Taşkın