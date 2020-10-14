CHP'den Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra’nın adalet talebi çağrısına yanıt: Yanındayız

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, üç yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra’nın TBMM’den adalet talebi çağrısına yanıt verdi. Özdemir, "Bağımsız yargı ve adalet için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, biz Milletvekillerine seslenen Osman Kavala’nın eşi Prof. Ayşe Buğra’nın sesini duyduğumuzu, hak, hukuk ve adalet arayışında yanında olduğumuzu paylaşmak istiyorum" dedi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, TCK’nin 309. maddesindeki “anayasal düzeni değiştirmek” suçundan daha önce tahliye olmasına rağmen “tutukluluk halinin devamına” karar verdiği iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkındaki kararı kaldırmış; mahkeme, konunun haber yapılması ve avukatlarından gelen açıklamalar sonrasında dosyayı yeniden inceleyerek bu kararı vermişti.

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Milletvekili Özdemir, şunları söyledi:

“İş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 17 Ekim 2017 tarihinden bugüne aradan geçen geçen 1092 gündür, (3 yıldır) özgürlüğünden yoksun olarak cezaevinde tutuklu bulunmakta.

“Somut delillere dayanmadığı” ve “varsayımsal kurgular” olarak hazırlandığı konusunda kamuoyunda kayda değer değerlendirmelerin yapıldığı 2. Kavala İddianamesinin, geçtiğimiz hafta yayımlanan Avrupa Birliği Türkiye Raporu’nda da kaydedildiği üzere, bir hukuk devletinde hazırlanması asla mümkün değildir.

Osman Kavala’nın yargılanma sürecindeki tutarsızlıkların ortadan kaldırılması ve adil yargılanma hakkı sadece Kavala için değil, ülkemizde hak, hukuk, adalet ve tarafsız-bağımsız yargı arayan, mağdur yurttaşımızın da ortak talebidir.

Bağımsız yargı ve adalet için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, biz Milletvekillerine seslenen Osman Kavala’nın eşi Prof. Ayşe Buğra’nın sesini duyduğumuzu, hak, hukuk ve adalet arayışında yanında olduğumuzu paylaşmak istiyorum.”