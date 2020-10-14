CHP'den olağanüstü 'Berberoğlu' toplantısı; Kılıçdaroğlu: Biz haklıyız, bekleyeceğiz

CHP, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı olağanüstü kapalı grup toplantısında değerlendirdi.

Toplanıda milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu kısa bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu süreciyle ilgili olarak, "Biz haklıyız. Sabırlı ve sağduyulu davranacağız. Bekleyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, Berberoğlu’na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direndi.

TIKLAYIN | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti