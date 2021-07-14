CHP'den OHAL iddiası: Torba konunla 3 yıl daha uzatılmak isteniyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 15 Temmuz'un üzerinden geçen beş yılda hâlâ normal sürece geçilemediğini, şimdi bir torba kanunla OHAL'in üç yıl daha uzatılmak istendiğini savundu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçtiğini, aradan geçen sürede yaraların sarılmadığını, gerçek suçluların büyük bir bölümünün elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktığı iddia etti.

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in ardından binlerce insanın hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerinden ihraç edildiğini, bu mücadelenin gerçek darbecilerle değil muhalefetle yapıldığının da bir kez daha görüldüğünü öne süren Kaya, "Eline silah almayan, darbeyle uzaktan yakından alakası olmayan, ömrünü FETÖ ile mücadeleye adayanlar kamudan tasfiye edilip baskı altına alındı." diye konuştu.

15 Temmuz'un üzerinden geçen beş yılda hâlâ normal sürece geçilemediğini iddia eden Kaya, şimdi bir torba kanunla OHAL'in üç yıl daha uzatılmak istendiğini öne sürdü.



Kaya, "Beş yılda neyi istediniz de yapamadınız? Hangi yasayı getirmek istediniz de bunun önünde engel olan bir muhalefet oldu. Beş yılda FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkaramamışsanız, beş yılda 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirenleri, 251 cana kastedenleri bulup ortaya çıkarmamışsanız üç yıl daha neyi istiyorsunuz?" diye konuştu.