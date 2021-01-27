CHP’den öğrenci ve öğretmenler için kanun teklifi: Teknolojik cihazlarda KDV ve ÖİV kaldırılsın

CHP, uzaktan eğitim sürecinde önemli bir ihtiyaç haline gelen tablet, bilgisayar ve internet hizmetlerindeki KDV (Katma Değer Vergisi) ile ÖİV’in (Özel İletişim Vergisi) öğrenci ve öğretmenler için kaldırılması talebiyle kanun teklifi verdi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Teknolojik cihazlardan KDV alınmaması, öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin artmasına engel olacaktır” dedi.

CHP’nin uzaktan eğitimde kullanılan teknolojik araçlardan KDV alınmaması teklifini içeren kanun teklifinin gerekçesi, “Öğretmenler ve öğrenciler için bilgisayar ve internet eğlence veya lüks değil, bir eğitim aracıdır. Bu nedenle hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz bilişim teknolojileri ve ağlarını edinmek üzere desteklenmeli, internet için altyapının yaygınlaştırılmasının önü açılmalıdır” oldu.

Milyonlarca öğrenci EBA’ya giremedi Uzaktan eğitim süreci, Türkiye’deki öğrenciler arasında var olan eşitsizliği daha da derinleştirdi. Resmi verilere göre, 2,8 milyon öğrenci EBA’ya giriş yapamadı. EBA’ya ve canlı derslere erişemeyen öğrencilerin EBA TV’ye erişimlerinin olup olmadığına ilişkin de bilgi paylaşılmadı. Pandemi gölgesinde eğitim, bilgisayar ya da tablet sahibi olmayı zorunluluk haline getirdi. CHP’li Lale Karabıyık, bilgisayar ve internetin öğretmen ve öğrenciler için bir lüks değil, eğitim aracı olduğunun altını çizdi.

Eşitsizliğin artmasına engel olacak

Karabıyık’ın öğrenci ve öğretmenler için KDV ile ÖİV’in kaldırılmasına ilişkin kanun teklifinin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“Böylece ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamasında bir engel olan yüksek vergiler kalkacak, uzaktan eğitimin zorunlu araçlarına erişim kolaylaşacaktır. Vatandaşların eğitime erişim hakkı için uzaktan eğitim aracı olan söz konusu teknolojik cihazlardan KDV alınmaması, öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin artmasına engel olacaktır. İnternet hizmetlerinden alınan KDV ve ÖİV’nin öğrenci ve öğretmenler için kaldırılması, öğrencilerin ve öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunları bir nebze giderecektir.”

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Gider Vergileri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile getirilecek değişiklikler ise şöyle:

►Öğretmen ve öğrencilere, belgelendirmeleri halinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, televizyon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet teslimleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

► Öğretmen veya öğrencilerin bulunduğu adreslerde sunulan kablolu veya kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti 30 Haziran 2021 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

► Öğretmen veya öğrencilerin bulunduğu adreslerde sunulan kablolu veya kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti ile öğretmen veya öğrenciler adına kayıtlı mobil hatlar üzerinden verilen mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti 30 Haziran 2021 tarihine kadar özel iletişim vergisinden müstesnadır.