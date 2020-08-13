CHP’den İnce’nin iddialarına 6 maddelik yanıt

CHP, partiden ayrılarak yeni parti kuracağı iddiasıyla gündeme gelen Muharrem İnce'nin bugün yaptığı toplantıda CHP yönetimine yönelik eleştirilere 6 maddede yanıt verdi. CHP İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, İnce'nin örgütlerin destek vermediği iddialarına ilişkin olarak 27 milyon TL'lik bir destek verdiği belirtilirken, 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13 bin sandığın boş bırakıldığı iddialarına da "CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır. Sadece kendisi değil, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği ile bu çalışma yürütülmüştür" ifadeleriyle yanıt verildi. İnce'nin "Bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. Ama seçimden sonra CHP Kürt vatandaşlarımıza yürekten bir teşekkür edemedi" iddiasına ilişkin ise CHP, "Tüm seçimlerde Genel Başkanımız ve Parti Sözcülerimiz seçmenlerimizin inanç ve kökenine bakmadan, hangi partiden olursa olsun, teşekkür etmişlerdir" şeklinde yanıt verdi.

Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamada, 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas'tan 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatacaklarını belirtti. İnce, CHP yönetimine de Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Muharrem İnce'nin bugünkü açıklamalarına CHP'den yazılı yanıt geldi. İnce'nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin iddialarına, "Cumhurbaşkanı seçimi kampanyasına partimizin verdiği mali destek miktarı 82 Milyon TL'dir" şeklinde yanıt verildi.

TIKLAYIN - Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce: 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız, Memleket Hareketi'ni hep birlikte başlatacağız