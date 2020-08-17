CHP'den Muharrem İnce ve Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak bir basın mensubunun “İlerleyen günlerde Muharrem İnce hakkında bir disiplin süreci başlatılması söz konusu olabilir mi?” sorusuna, "Genel Başkanımızın vermiş olduğu röportajda sözleri son derece açıktır. Benim bu sözleri yorumlamam, eğip bükmem söz konusu değildir. Söylediği söz son derece açıktır. Tavsiyem bu röportajın olduğu bölümün bir kez daha okunmasıdır" yanıtını verdi.

Öztrak, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun röportajında Abdullah Gül’e yönelik de bazı ifadeleri var. Bu ifadelerin ardından partinin eski ve mevcut bazı vekillerinden açıklamalar geldi. Mehmet Ali Çelebi, Haluk Pekşen, Hüsnü Bozkurt hatta Barış Yarkadaş gibi isimlerden açıklamalar geldi. Parti içerisinde bir Abdullah Gül rahatsızlığı mı var?” sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

“Kimse öküzün altında buzağı arayıp da kendilerine siyasi rant devşirmeye kalkmasın. Genel Başkanımızın röportajda söyledikleri çok açık, çok net. Birinci sorunun cevabını ikinci sorunun altına, ikinci sorunun cevabını başka bir sorunun altına alarak yorumlamaya kalkmak abesle iştigaldir. Genel başkanımızın söyledikleri açıktır, merak eden varsa bu röportajı alıp okusun.”

"Kanal daha açılmadan etrafını parsel parsel yandaşlara peşkeş çekiyorlar"

Öztrak’ın açıklamasından diğer satır başları ise şöyle:

"Depremin etkilerini azaltmak için hiçbir şey yapılmadı. Toplanma alanlarını bile AVM’lerle doldurdular, sonra da “İstanbul’a ihanet ettik” diye timsah gözyaşları döktüler. Şimdi de Kanal İstanbul diyerek milyarlarca doları rant projesine gömmeye hazırlanıyorlar. Kanal daha açılmadan etrafını parsel parsel yandaşlara peşkeş çekiyorlar."

"Ülkeyi artık yönetemeyen Saray hükümeti eski defterlerden kendisine alacak çıkarmaya çalışıyor"

"Saray işi gücü bırakmış yerel yönetimlerimizin elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Yerel yönetimlerle artık uğraşmayın, bir araya gelin, istişare edin. Ülkeyi artık yönetemeyen Saray hükümeti eski defterlerden kendisine alacak çıkarmaya çalışıyor. Sekiz ay önce ABD’de Demokrat Parti’nin adayı tarafından söylenmiş kabul edilemeyen sözler daha yeni yurt içine servis edildi."

Biden'ın sözleri

"Sekiz ay önce bu laflar söylendiğinde bu ülkenin Dışişleri Bakanı neredeydi, bu densizliğe ne cevap verdi? Saray’ın kibirli adamı neden sekiz ay susmuş? Erdoğan’ın ‘dostum’ diye hitap ettiği kişi bu lafları eden kişi. Bu nasıl bir kucaklaşma? Bizim tek desteğimiz milletimizdir. Biden’a tavsiyemiz kankası Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçmesidir."