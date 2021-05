CHP’den Merkez Bankası tepkisi: Sorun ne Murat'ta ne Naci'de ne de Şahap'ta, sorunun kaynağı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Merkez Bankasındaki görev değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bir çocuğun oyuncakla oynadığı gibi Merkez Bankası ile ekonomiyle oynayamazsınız" diyen Öztunç, "Sorun ne Murat'ta ne Naci'de ne de Şahap'ta, sorun sende Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sende. Sorunun kaynağı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir, şahsıdır" dedi.

Öztunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını nasıl değerlendirdiği sorulan Öztunç, gelişmeler üzerine bugün hem MYK'nin hem de PM'nin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanacağını bildirdi.

"Gerçekten de at izi, it izine karışmış görünüyor, bu işler çocuk oyuncağı değil"

Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin yandaşı, en büyük destekçisi olan Yeni Şafak gazetesi dün 'Bu operasyonu kim adına çektiniz?' manşeti ile çıkmıştı ve Sayın Naci Ağbal'ı hedef göstermişti. Saray da Yeni Şafak gazetesinin bu talebini yerine getirdi ve Sayın Naci Ağbal'ı görevden alarak Yeni Şafak Yazarı Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. Damat Berat Albayrak istifa ederken istifa açıklamasında, 'At izi, it izine karıştı.' demişti. Gerçekten de at izi, it izine karışmış görünüyor. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Bir çocuğun oyuncakla oynadığı gibi Merkez Bankası ile ekonomiyle oynayamazsınız. Bu yanlış politikanın bedelini millet ödüyor. Çiftçi, köylü, emekli, esnaf ödüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a göre hava hoş ama millet bu yanlış politikanın bedelini ödüyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti 3 yıl içerisinde 3 Merkez Bankası Başkanını görevden aldı. Murat Uysal'ı aldı, Naci Ağbal'ı atadı. Ağbal'ı aldı, Kavcıoğlu'nu atadı. Sorun ne Murat'ta ne Naci'de ne de Şahap'ta, sorun sende Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sende. İlk seçimde sandıkta gideceksin ve bu sorunlar çözülecek. Ekonomi istediği noktaya gelecek. Sorunun kaynağı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir, şahsıdır."

Bir başka soru üzerine de Öztunç, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması nedeniyle bugün kadın milletvekilleri ve PM üyelerinin bir toplantı gerçekleştireceğini ve sonrasında ortak açıklama yapacağını kaydetti.

"Gasp olarak nitelendiriyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiği belirtilerek bu konudaki görüşleri sorulan Öztunç, "Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul seçimlerinde aldığı darbeyi, seçimleri kaybetmeyi hala hazmedemiyor. Hırsını, hazımsızlığını bu konuda sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur, bu gerçektir. Bu gerçeği yok edemez. İstese de istemese de bunu kabul etmek zorunda. Bu kararla gasp yapıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesine gasp girişiminde bulunuyor. Biz bunu biz bir gasp olarak nitelendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

