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CHP'den 'maçlar TRT'den şifresiz verilsin' önerisi: Bulaş riski artar

12 Haziran 2020 15:31

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, liglerin başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar iyi paralar kazananlar fedakarlık yapsın, lig maçları şifresiz TRT'den naklen yayınlansın, yoksa bulaşma riski çok yüksek olur"dedi.

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