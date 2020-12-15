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CHP'den, "Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" diyen AKP'li Tin'e kınama: Saray düzenin geldiği nokta budur!

15 Aralık 2020 13:17

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamada, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin'in, "Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" yönündeki ifadeleri kınandı.

CHP'den yapılan açıklamada, Engin Altay'ın, “Millet aç, midesine kuru ekmek dışında bir şey girmiyor” şeklindeki ifadelerini, “O zaman aç değiller” diye karşılık veren AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin kınandı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AKP Milletvekili Şahin Tin'in AKP'ye oy veren vatandaşlarımızı da yaralayan sözlerini kınıyoruz" denildi. Açıklama, "Saray düzenin geldiği nokta budur! Milleti kuru ekmeğe kendilerini saraylara layık gören bu anlayışı ilk seçimde yıkacak, yurttaşlarımızı ve ülkemizi tek adam düzeninden kurtaracağız" sözleriyle son buldu.

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