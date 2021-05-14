CHP’den Koronavirüs cezaları için yasa teklifi: İptal edilmeli, ödemesi yapılanlar da iade edilmeli

Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için kesilen cezalar ağır oldu. Kimisi evinin önünde aracını yıkadığı veya maskesini kısa süreliğine çene altına indirdiği için ceza yerken kimisi de lebalep kongrelere veya gösterilere katıldığı için ceza yemedi. CHP, vatandaşlar arasında yapılan "çifte standarda" dikkati çekerek, cezaların affı için kanun teklifi verdi.

Denize giren, evi olmadığı için sokakta yatan ya da maskesini kısa süre çene altına indirdiği MOBESE kamerasından tespit edilen vatandaşa 3 bin lirayı aşkın miktarlarda ceza kesildi. Maçlarda, kongrelerde ve gösterilerde lebalep biçimde bir araya gelip, maske mesafe dinlemeyenlere ise hiçbir yaptırım uygulanmadı. Son olarak Ankara ve İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı İsrail'i protesto gösterilerinde de hem sokağa çıkma yasağı ihlal edildi, hem de maske ve mesafeye aldıran olmadı. Ancak hiç kimseye ceza kesilmedi. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Devlet vatandaşına eşit seviyede olmalıdır. Garibana ceza yaz, arkası güçlü olan kural tanımasın. Bu yaklaşımla ne virüsle mücadele edilebilir ne de vatandaşın devlete güveni sağlanabilir'' dedi.

CHP'li vekil TBMM Adalet Komisyonu üyesi Zeynel Emre de salgını sürecinde yasakların ve cezaların çifte standart olarak uygulandığını belirtti. Tüm cezaların iptalini, ödenen cezaların da iadesini istedi ve TBMM'ye kanun teklifi verdi. İktidarın virüsle mücadelede hukuksal boyutta da sınıfta kaldığını savunan CHP’li Emre şöyle konuştu:

“Yasakları ihlal ettikleri gerekçesiyle on binlerce yurttaşa ceza kesildi, üstelik çifte standart uygulandı. İktidar kongrelerinde tedbirleri ihlal edenlere cezai işlem söz konusu olmazken on binlerce vatandaş çeşitli gerekçelerle para cezasına çarptırıldı. Anayasal hakları ihlal edildi. Covid-19 cezaları iptal edilmeli, ödemesi yapılan cezalara ilişkin paralar da iade edilmeli.”