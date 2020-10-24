CHP'den karantina raporu: Vatandaş kaderine terk edildi

Ülke genelinde Koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken 37 kentte yüzlerce konut karantinada. CCHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı raporda, vatandaşların 'kaderine edildiği' vurgulanarak “İktidar sınıfta kaldı” dendi.

CHP, Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan yerleşim yerleri ile ilgili rapor hazırladı. Raporda, 37 il sınırları içerisinde bir belde, 17 köy, beş mahalle ve 465 evin karantinada olduğu belirtildi

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ilkini altı ay önce yayımladığı, ‘Karantina Altına Alınan Yerleşim Yerleri Raporu’nun ikincisini hazırlayarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Raporda, iktidarın karantina sürecinde sınıfta kaldığı vurgulandı.

"Yaygın test yapılmıyor"

Net verilere ulaşmadaki zorlukları dile getiren ve duyum aldığı her kentin yetkilileri ile görüştüğünü kaydeden İlgezdi, raporunda şu tespitlere yer verdi:

“Birçok köyde giriş, çıkış yasaklanırken bazı yerlerde HES kodu ile giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Güvenlik ve sağlık personelinin karantina altındaki yerden çıkışına izin veriliyor. Karantinadaki neredeyse tüm alanlardaki kişi, pozitif vaka ve temaslı sayısı net olarak bilinmiyor. Yaygın test yapılmıyor.”

"Yardım gitmeyen yerler var"

Mart ayından bu yana karantina uygulanan yerleşim yerlerine yeterli yardımın gitmediği vurgulanan raporda, “Bazı illerde il, ilçe merkezinde bulunan karantina alanlarına devlet yardımı yapılırken aynı ildeki köylere yardım yapılmıyor. Yardım talebi olduğu halde yardım gelemeyen yerler bulunuyor” dendi.

"Vaka var ama karantina yok"

Raporda, vakaların olduğu yere karantina uygulanmadığı şu sözlerle anlatıldı:

“Kırklareli’nin Babaeski İlçesi Büyükmandıra Beldesi’nde görülen vaka üzerine karantina tedbiri alındığı ancak uygulamanın vakanın tespit edildiği ana cadde olan Atatürk Caddesi’nde değil hemen arkasındaki ara yolda bulunan Bağlar Sokağı’nda gerçekleştirildiği anlaşıldı. Karantina uygulamasının vakanın görüldüğü yer olan ana cadde yerine neden arka sokağında uygulandığı sorusu yanıtsız kalırken, karantina altındaki evlere hiçbir yardım yapılmaması da başka bir tartışma konusu.”