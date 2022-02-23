CHP'den kanun teklifi: Bebek bezi ve mamada KDV yüzde 1'e indirilsin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle fiyatları 2-3 kat artan bebek bezi ve mamalarındaki KDV oranlarının yüzde 1’e indirilmesi için kanun teklifi verdi.

Ömer Fethi Gürer, TBMM’ye verdiği kanun teklifinde, bebek bezi ve mamalarındaki KDV oranının yüzde 1’e indirilmesini önerdi. Gürer, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde yaşanan döviz kuru artışları ve yüksek enflasyon, beraberinde birçok ürünün zamlanmasına ve tüketici için her geçen gün daha zorlu bir sürecin kapısının aralanmasına neden oldu’’ dedi.

Zamlarla birlikte yeni doğan bebeklerin giderlerinde yaşanan artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirten Gürer, şunları kaydetti:

“2020 yılının fiyatları ile karşılaştırılma yapıldığında; 6 TL olan çocuk emziğinin 22 TL’ye, 20 TL olan biberonun 60 TL’ye, 110 TL olan mamanın 220 TL’ye, 4 TL olan ıslak mendilin 12 TL’ye, 8 TL olan pudranın 24 TL’ye ve 100 TL olan çocuk bezinin ise 250 TL’ye yükselmesi ebeveynleri maddi açıdan gitgide zorlamaktadır. Sadece haftalık bez ve mama masrafına bakıldığında; rakamların 300 ila 350 TL arasında değiştiği görülmekte olup yeni doğan bebeklerin aylık bin 200 ila bin 400 TL aralığında bez ve mama giderleri oluşmaktadır. Özellikle mama fiyatlarında yaşanan artışlarının önüne geçilememesinin en önemli sebebinin, mamaların tamamına yakınının ithal olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir.

“Görüldüğü üzere maddi imkanları kısıtlı olan bir ailenin yeni doğan bebeğinin bakım masraflarını karşılama konusunda yaşayacağı sıkıntı, aylık bez ve mama masraf tutarına bakıldığında somut olarak görülmektedir. Çocuk sahibi olan ailelerin üzerindeki mali yükün bir nebze olsun azaltılması için bebek maması ve bebek bezinden alınan katma değer vergisi (KDV) oranın düşürülmesi son derece önemlidir. Bu sebeple bebek maması ve bebek bezinin KDV oranın yüzde 1’e düşürülmesi, çocukların büyüme ve gelişim dönemindeki ihtiyaçlarının karşılanması ve aile bireylerinin huzuru açısından son derece elzemdir.” (ANKA)