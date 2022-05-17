CHP'den "Kadıköy Belediyesi" açıklaması: Algı operasyonunun yeni halkası; itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değil

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kadıköy Belediyesi çalışanlarını da kapsayan “rüşvet” operasyonuna ilişkin “CHP’li belediyelere karşı yürütülen algı operasyonlarının yeni bir halkasıdır. Belediye yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmayan, belediye binalarında herhangi bir arama-tarama yapılmayan, sadece bazı çalışanlar hakkındaki kişisel şikâyetlerden ibaret olan bir süreci, belediyede yolsuzluk operasyonu yapılıyormuş gibi gündeme getirmek, belediyemize yönelik itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 kişiye yönelik operasyonun ardından açıklama yaptı.

Torun’un yaptığı yazılı açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Algı operasyonunun yeni halkası”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beş ilde yürütüldüğü açıklanan, Kadıköy Belediyemizin bazı çalışanlarının da dahil edildiği soruşturma süreci, CHP’li belediyelere karşı yürütülen algı operasyonlarının yeni bir halkasıdır. Belediye yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmayan, belediye binalarında herhangi bir arama-tarama yapılmayan, sadece bazı çalışanlar hakkındaki kişisel şikâyetlerden ibaret olan bir süreci, belediyede yolsuzluk operasyonu yapılıyormuş gibi gündeme getirmek, belediyemize yönelik itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

“Ciddi suçlama yok, karalama kampanyası”

Şu anda gözaltına alınan çalışanlarla ilgili ciddi suçlama olmadığı da görülmüştür. Hal böyleyken, gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çabalamak, son dönemlerini yaşayan iktidarın acizliğinden ibarettir, karalama kampanyasıdır.

“Atatürk Havalimanı ihanetine denk getirildi”

Bu girişimin, milli servetimiz olan Atatürk Havalimanı’na ihanet edildiği günlerle aynı tarihe denk getirilmesi de kamuoyunun takdiridir.

"Hiçbir başkanımız boyun eğmeyecek"

İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu şunu bilmelidir: Milletin gözünde kaybettiğiniz itibarı, belediyelerimize saldırarak kazanamayacaksınız. Sandıkta yenemediğiniz belediye başkanlarımızı, masa başı operasyonlarla yenemeyeceksiniz. Son yerel seçimlerden bu yana, talimatlı müfettişleri her gün belediyelerimizin kapısına gönderenler, içi boş iddialarla suç uydurarak gözdağı vermeye çalışanlar şunu unutmasın: Bizde sizin korkutma çabalarınıza boyun eğecek tek bir belediye başkanı yoktur.” (ANKA)

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