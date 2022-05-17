Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: 'Şu gerekçeyle, şu arkadaşlar gözaltına alındı' diye bir bilgi yok

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sabah saatlerinde düzenlenen rüşvet operasyonuyla ilgili "'Şu gerekçeyle, şu arkadaşlar gözaltına alındı' diye bir bilgi yok. Eğer böyle bir şey varsa keşke Emniyet ve savcılık bizimle işbirliği yapsaydı, biz de eğer bu tür işlemler varsa onlara yardımcı olsaydık" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında; 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından, Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

"Bize gelen bir bilgi yok"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, söz konusu operasyonla ilgili ilk kez konuştu. Tele1'den Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Odabaşı, şunları kaydetti:

"Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış, ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Tekrar söylüyorum, 'şu gerekçeyle, şu arkadaşlar gözaltına alındı' diye bir bilgi yok. Eğer böyle bir şey varsa keşke Emniyet ve savcılık bizimle işbirliği yapsaydı, biz de eğer bu tür işlemler varsa onlara yardımcı olsaydık. Bize gelen bir bilgi yok. Bir bilgi olmadan yorum üzerine konuşuyorum, ne kadar doğru bilmiyorum.

"Bir telefonla çağırıp bunların ifadeleri alınabilirdi"

Sayın Genel Başkanımız ısrarla bu tür operasyonların belediyelere yapılacağını söylüyor. Biz de 'Böyle bir operasyon olabilir, ama neden bize yapsınlar?' diye düşünüyorduk. Kimseyi de suçlayacak, zan altında bırakacak bir şey söylemiyorum. Gözaltı emrini veren de hukukçu, ben de hukukçuyum. Bir telefonla çağırıp bunların ifadeleri de alınabilirdi, belki bize bilgi verilirdi biz de belediyede soruşturma başlatabilirdik. Bunların hiçbiri olmayınca 'Bu iş acaba siyasi mi?' noktasına geliyoruz.

"Şerdil Dara Odabaşı olarak verilmeyecek hesabım yok"

Ben kendimden eminim, görevimin başındayım. Şerdil Dara Odabaşı olarak verilmeyecek hesabım yok. Kadıköylünün hakkını aramaya, Kadıköylünün çıkarını korumaya devam edeceğim, bedeli ne olursa olsun."

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