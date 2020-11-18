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Politika

CHP'den ihracı istenen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dan istifa kararı

18 Kasım 2020 17:45

Menemen’in CHP’li belediye başkanı Serdar Aksoy, "Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum." açıklamasını yaptı. 

CHP tarafından kesin ihraç talebi ile tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy partisinde istifa ettiğini duyurdu.

Serdar Aksoy’un açıklaması şöyle oldu;

‘’Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemenimize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim.’’

 

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