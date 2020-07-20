CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi

CHP'den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki partinin kurucu üyelerden Nazım Özer, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, "Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz." dedi.

Özer, kurulacak partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ardından Yılmaz'ın açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

Öztürk Yılmaz 11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı.

Daha sonra siyasete atılan Öztürk Yılmaz CHP'den milletvekili oldu.

Yılmaz, Türkçe ezan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle partisinden ihraç edildi.