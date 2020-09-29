CHP'den hükümete çağrı: İşitme engellilerin sorunları derinleşti, yandaşlık değil vatandaşlık temelli bir duruş sergilemek anayasal yükümlülüğümüzdür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, işitme engellilerin sorunlarının derinleştiğini belirterek," Ülkemizde 3 milyon civarında işitme engelli yurttaşımız var. Unutulmamalıdır ki yandaşlık değil vatandaşlık temelli, insan hak ve haysiyetine uygun nesnel bir duruşu sergilemek anayasal yükümlülüğümüzdür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası sebebiyle yazılı basın açıklaması yaptı.

Taşkın, engelli vatandaşların haklarına ve sorunlarına dikkat çekmek ve bunlara çözüm üretmek istediklerinin altını çizerek “İşitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2009’dan bugüne her yıl eylül ayının son haftası Uluslararası İşitme Engelliler Haftası olarak düzenleniyor. Yapılan tahminlere göre dünyada yarım milyara yakın, ülkemizdeyse 3 milyon civarında işitme engelli yurttaşımız var. Unutulmamalıdır ki yandaşlık değil vatandaşlık temelli, insan hak ve haysiyetine uygun nesnel bir duruşu sergilemek anayasal yükümlülüğümüzdür” ifadelerini kullandı.

Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’nın işitme engelli vatandaşların sorunlarının gündeme gelmesine vesile olmasını isteyen Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın’ın basın açıklaması şöyle:

“İşitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2009’dan bugüne her yıl eylül ayının son haftası Uluslararası İşitme Engelliler Haftası olarak düzenleniyor. Yapılan tahminlere göre dünyada yarım milyara yakın, ülkemizdeyse 3 milyon civarında işitme engelli yurttaşımız var.

İşitme Engelliler Haftası vesilesiyle en temel sorunlara dikkat çekmeyi bir görev sayıyoruz.

Sosyal demokrat bir parti olan CHP, engellilerin eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere tüm anayasal haklardan engelli olmayan bireylerle eşit biçimde yararlanması için sosyal devlet sorumluluğu içinde hareket etmektedir. Partimiz iktidara geldiğinde insan hakları temelli ve hak odaklı bir yaklaşımı yaşama geçirecektir.

"Merkezi hükümeti de yükümlülükleri konusunda sürekli uyarıyoruz"

Unutulmamalıdır ki yandaşlık değil vatandaşlık temelli, insan hak ve haysiyetine uygun nesnel bir duruşu sergilemek anayasal yükümlülüğümüzdür.

Bir bütün olarak engellilerin, özelde de işitme engellilerin sorunlarının pandemi nedeniyle daha da derinleştiğinin farkındayız. Bu nedenlerle yerel yönetimlerimizin sorun alanlarına hızla müdahale etmesi için gayret ediyoruz. Merkezi hükümeti de yükümlülükleri konusunda sürekli uyarıyoruz.

En son E-KPPS konusunda yayınladığımız basın açıklamasıyla bu konuya dikkat çektik. Sınavın güvenli bir biçimde ve 2020 yılı bitmeden gerçekleştirilmesini önerdik. Bu işitme engellilerin de en önemli taleplerinden birisidir.

Eğitimle ilgili bir başka sorun, MEB’in Uzaktan Eğitim hakkında bilgilendirme videolarında işitme engelli bireyler için tercüman ve altyazı bulunmamasıdır.

İşitme engelliler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sorunlarının çözümünde daha aktif olmasını talep ediyor. Bu kamu kurumunun daha aktif olması talebine katılıyoruz. Ayrıca bu kurum çok daha katılımcı olmalıdır. Artık yönetim değil yönetişim çağında olduğumuz unutulmamalıdır."

"İki kulağında sorun olanlara tek cihaz yazılması gibi uygulamalar devam ediyor"

İşitme engellilerin en fazla süreklilik gösteren sorunlarından birisi, çok sayıda çocuğun ve yetişkin kullanıcının cihazlara erişmekte ve yenilemekte zorlanmasıdır. Ara kablo, pil gibi zorunlu ihtiyaçlar karşılanamıyor. İki kulağında sorun olanlara tek cihaz yazılması gibi uygulamalar devam ediyor. SGK geri ödemelerinin yetersizliği ve yükselen kurlar sebebiyle “ara farklar” giderek açılıyor, ciddi bir mali yük oluşturuyor.

Diğer bir sorun işitme cihazı kullanımında gecikilmesidir. Bu durumun yarattığı peç çok sorun arasında Alzheimer hastalığını tetiklemesi de ayrıca vurgulanmalıdır.

"Engelli heyet raporu randevuları alınamıyor"

Beş yılda bir işitme cihazını yenilemesi gereken vatandaşlarımız Covid-19 pandemisi nedeniyle hastaneye gidemiyor, yenileme işlemleri gecikiyor. Benzer biçimde engelli heyet raporu randevuları alınamıyor. Çok sayıda şikâyete rağmen bu konu sürüncemede bırakılıyor.

Ayrıca TCDD YHT’de seyahat etmek isteyen engelli yolculara hukuksuz bir şekilde “kota” uygulanmasına dair şikâyetlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

İşaret dili tercümanlarının yetersizliği sorun olmaya devam ediyor. Çok sayıda ilimizde tercüman mevcut değil. Partimiz 2018 Seçim Bildirgesinde, “Bütün hastanelerde engelli karşılama birimi oluşturacak, işitme engelliler için tercüman bulunduracağız” vaadinde bulunmuştur. Engellilere sunulan hizmetlerin tek elden ve hızla gerçekleştirilmesi en önemli önceliklerimizdendir.

Yukarıda vurguladığımız gibi engellilerin sorunlarını sosyal devlet anlayışımız çerçevesinde insan hakları odaklı ve hak temelli olarak çözmek konusunda kararlıyız. İşitme engelli yurttaşlarımızın Dünya İşitme Engellileri Haftası’nın sorunlarının çözümüne dair farkındalık yaratmasını diliyoruz.”