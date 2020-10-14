CHP'den gıda yasası tepkisi: Muğlak ifadeler var, gıda haberlerinde sansür yolunu açar

Yeni gıda yasası ile “gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratan gerçeğe aykırı yayınlara para cezası” getiriliyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bu yasa teklifi muğlak ifadelerle gıda haberlerine sansür yolunu açar” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile basın üzerindeki sansür uygulamalarına yeni bir halka ekleneceği belirtildi.

Yasa teklifinde en sıkıntılı maddenin basın ve yayın organlarına getirilen ceza olduğuna vurgu yapan Sarıbal, “Kanun teklifinin 28. maddesi ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına yeni bir fıkra ekleniyor. ‘Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlara' 20 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası getiriliyor. Bu düzenleme basında sansürü daha da artıracak bir madde” diye konuştu.

Hangi yayının ne kadar zararlı olduğuna kim karar verecek?

Hangi yayının ne kadar zararlı olduğuna kimin karar vereceğini soran Sarıbal, “Cezalandırmayla aslında gerçekleri kapatma yoluna gidiliyor. Medyaya bu konu üzerinde ağır yaptırım getirirseniz kimse konuşmaz, konuşanların görüşleri medyada yer bulmaz” dedi.