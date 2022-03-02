T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

CHP'den Fahrettin Koca'ya maske tepkisi: Maskeleri çıkartmanın bedelini Bakanlık ödemiyor ama vatandaşlar canı ile ödüyor

Koca'nın açıkladığı yeni kararlara göre, açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı, okullarda karantina uygulanması sona erdi

02 Mart 2022 20:20

CHP Milletvekili Murat Emir, maske zorunluluğunun kaldırılmasına tepki göstererek, “Maskeleri çıkartmanın bedelini Bakanlık ödemiyor ama vatandaşlar canı ile ödüyor” dedi.

murat emirfahrettin kocachpsağlıkbakankoronacoronamaske
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24