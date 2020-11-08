CHP'den erken seçim çağrısı: Bu panayırdan sıkıldık!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası 'erken seçim' çağrısı yaparken, "Bu panayırdan sıkıldık. Bir an önce erken seçim!" dedi.

Gökçen'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak erken seçim talep ediyoruz. İşçinin, işsizin, öğrencinin, emeklinin, gencin, yaşlının, kadının bizimle talebi ortaktır. Bu panayırdan sıkıldık. Bir an önce erken seçim!"

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